Koju hranu nikada ne treba čuvati u aluminijumskoj foliji?

Aluminijumska folija jedno je od najčešće korištenih pomagala u kuhinji. Koristi se za pečenje, pokrivanje jela ili čuvanje ostataka hrane. Ipak, stručnjaci upozoravaju da postoje namirnice koje ne bi trebalo dolaziti u kontakt s aluminijumskom folijom.

Mnogi nisu svjesni da određene vrste hrane mogu reagovati s aluminijumom. Takva reakcija može promijeniti ukus jela, ali i utjecati na kvalitet hrane. Upravo zbog toga važno je znati kada je aluminijumska folija praktična, a kada je bolje izbjegavati njenu upotrebu.

Kisela hrana i aluminijumska folija

Najveći problem nastaje kada se u aluminijumskoj foliji čuva kisela hrana, poput paradajza, citrusa ili jela koja sadrže sirće. Ove namirnice sadrže kiseline koje mogu reagovati s aluminijumom.

Stručnjaci objašnjavaju da takva hemijska reakcija može izazvati blagu koroziju folije, ali i promijeniti ukus hrane. U nekim slučajevima jelo može dobiti i blagu metalnu aromu. Zbog toga nutricionisti često upozoravaju da je čuvanje kisele hrane u aluminijumskoj foliji greška koju mnogi nesvjesno prave u kuhinji.

Među namirnicama koje mogu biti problematične najčešće se navode paradajz i sosovi od paradajza, citrusi poput limuna i narandže, jela koja sadrže sirće, kao i marinade koje imaju kiselu osnovu.

Zašto dolazi do promjene u hrani

Kada kisela hrana dođe u kontakt s aluminijumskom folijom, dolazi do hemijske reakcije koja može uzrokovati prelazak vrlo malih količina metala u hranu.

Iako su te količine uglavnom male, stručnjaci savjetuju oprez jer dugotrajno izlaganje aluminijumu nije poželjno. Osim toga, takav kontakt može promijeniti aromu i kvalitet jela.

Bolje alternative za čuvanje hrane

Umjesto aluminijumske folije, stručnjaci preporučuju korištenje posuda od materijala koji ne reaguje s hranom.

Za čuvanje hrane pogodnije su staklene posude s poklopcem, plastične kutije namijenjene za hranu, keramičke posude ili papir za pečenje koji može poslužiti kao zaštitni sloj između hrane i folije.

Na taj način hrana zadržava svoj prirodan ukus i kvalitet, a izbjegava se mogućnost neželjene reakcije s aluminijumom.

Aluminijumska folija može biti vrlo korisna u kuhinji, ali nije pogodna za sve vrste hrane. Posebno se preporučuje izbjegavanje njenog kontakta s kiselim namirnicama poput paradajza, citrusa ili jela koja sadrže sirće, kako bi se očuvali ukus i kvalitet obroka.