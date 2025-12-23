Koksara Lukavac: Sastanak sa Vladom FBiH bez rješenja, radnici čekaju odluku

Arnela Šiljković - Bojić
Radnici napustili pogone Koksare, peći bez nadzora, sindikat upozorava na moguću ekološku katastrofu
Sastanak predstavnika Koksare Lukavac i Vlade FBiH završen je bez konkretnih rješenja po pitanju budućnosti pogona.

Dogovoreno je da zakupac pogona, Pavgord, do petka razmotri moguće alternative prije konačne odluke o gašenju, dok će sindikat sutra održati sastanak sa radnicima o nastavku rada do donošenja odluke.

Podsjetimo, Koksara Lukavac suočava se s potpunom obustavom rada, što bi moglo ostaviti bez posla oko 600 radnika, dok su peći napunjene i proizvodnja praktično zaustavljena, što povećava rizik od incidenta i ozbiljno zabrinjava lokalnu zajednicu.

