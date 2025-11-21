Kolovoz jutros mokar uz snijeg na planinskim prevojima i pojačan oprez u saobraćaju

Kolovoz jutros mokar. Na pojedinim planinskim prevojima u Krajini registriran je umjeren do intenzivan snijeg visine 2–5 cm, zbog čega su ekipe na terenu angažirane na čišćenju i posipanju. Na više dionica evidentirani su i manji odroni zemlje i kamenja. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja i prilagođavanje brzine uslovima na putu.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje u vremenu od 08 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta.

Zbog radova na deminiranju terena na magistralnoj cesti Ustiprača-Goražde (na lokalitetu kamenoloma), svakog radnog dana od 09 do 15 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever i Visoko-Kakanj, kao i na magistralnim cestama: Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Zavidovići-Vozuća (u mjestu Krivaja), Jablanica-Blidinje (na dionici Jablanica-Kosne Luke), Semizovac-Olovo, Gacko-Foča (u Sastavcima), Jajce-Crna Rijeka, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati), saopćeno je iz IC BiHAMK-a.