Kolovoz mokar, uslovi za vožnju pretežno dobri

Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez većih zastoja. Kolovozi su uglavnom mokri ili vlažni, a uslovi za vožnju su pretežno dobri.

U pojedinim dijelovima zemlje zabilježena je slaba kiša, dok se u višim planinskim predjelima mjestimično javlja slab snijeg. Magla mjestimično smanjuje vidljivost na dionicama u sjeveroistočnoj Bosni, srednjoj Bosni, kao i na širem području Sarajeva. Na pojedinim planinskim pravcima evidentirani su sitniji odroni, a putne službe po potrebi vrše posipanje kolovoza.

Zbog radova u tunela Bijela Vlaka, na dionici autoceste A-1 smjer Bijača-Počitelj saobraća se usporeno, samo voznom trakom.

Zbog izvođenja radova na implementaciji kablovske kanalizacije na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

U toku su radovi na magistralnoj cesti Kladanj-Stupari, zbog čega se svakim danom (osim nedjelje) od 7 do 17 sati saobraća jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.