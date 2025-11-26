Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH usvojila izvještaj o izvršenju budžeta

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojila je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2024. godinu, čiji je podnosilac Predsjedništvo BiH.

Komisija je prihvatila i Izvještaja o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2024. godinu, koji je sačinio Ured za reviziju institucija BiH.

Prihvaćen je i Nacrt budžeta Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, koji je sačinila Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Komisija je k znanju primila: Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar – juni 2025. godinu, čiji je podnosilac Predsjedništvo BiH; Finansijski izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH za period 01. 01. – 30. 09. 2025. godine, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH;

Primljeni su k znanju i: Izvještaj o realizaciji dijela sredstava tekuće rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu za podršku neprofitnim organizacijama, čiji je podnosilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH te Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period januar – juni 2025. godine, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH – saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.