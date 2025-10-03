Komšić u Kopenhagenu s generalnim sekretarom OSCE-a o reformi izbora u BiH

Arnela Šiljković - Bojić

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se u Kopenhagenu s generalnim sekretarom OSCE-a Feridunom H. Sinirlioğluom, u okviru 7. samita Evropske političke zajednice.

Na sastanku je razgovarano o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, ali i o prilikama u regiji i šire. Poseban akcenat stavljen je na izazove pred kojima se zemlja nalazi, s naglaskom na potrebu modernizacije izbornog procesa, uključujući uvođenje elektronskog glasanja.

Komšić i Sinirlioğlu razgovarali su i o sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija zakazanoj za kraj oktobra, kao i o predstojećim procesima i događajima vezanim za Bosnu i Hercegovinu, saopćeno je iz Kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.

