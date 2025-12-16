Komšić predstavlja BiH na samitu EU i zapadnog Balkana u Briselu, u fokusu proširenje i Plan rasta

Lideri Evropske unije i zapadnog Balkana sastat će se u Briselu 17. decembra, a samitom, koji će poslužit kao prilika da se pokaže i ponovo potvrdi snaga strateškog odnosa EU i zapadnog Balkana i koristi koje taj odnos donosi građanima, predsjedavat će predsjednik Evropskog vijeća António Costa.

Costa će predstavljati EU na samitu zajedno s predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, a prisustvovat će i visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.

Bosnu i Hercegovinu će na samitu predstavljati predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, potvrđeno je Feni iz njegovog kabineta.

Samit će naglasiti važnost političkih i ekonomskih odnosa između EU i partnera sa zapadnog Balkana, posebno u trenutnom geopolitičkom kontekstu i potrebi za sve snažnijim vezama između EU i zapadnog Balkana.

EU će ponovo potvrditi punu posvećenost perspektivi članstva zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, kao i napretku postignutom u procesu proširenja, što je reflektirano u posljednjem izvještaju Komisije, navode iz Evropskog vijeća.

Samit će naglasiti važnost opipljivog napretka u reformama, usklađivanju s pravnim tekovinama EU, regionalnoj saradnji, dobrosusjedskim odnosima i pomirenju.

Kake ističu iz Evropskog vijeća, EU je posvećena približavanju partnera sa zapadnog Balkana EU tokom procesa proširenja. Njihova postepena integracija već se odvija u nekoliko oblasti politika, pripremajući teren za pristupanje i donoseći konkretne koristi građanima.

Očekuje se da će EU pozdraviti konkretan napredak u postepenoj integraciji partnera sa zapadnog Balkana u jedinstveno tržište EU, posebno kroz Plan rasta za zapadni Balkan.

Pokrenut 2023. godine, Plan rasta ima cilj dalju integraciju partnera sa zapadnog Balkana u jedinstveno tržište EU, unapređenje regionalne ekonomske saradnje, kao i poticanje potrebnih reformi povezanih s EU kroz obezbjeđivanje do šest milijardi eura za reforme i investicije.

Plan rasta ima potencijal da ubrza ekonomski rast u regionu tokom naredne decenije i da ubrza socioekonomsku konvergenciju između zapadnog Balkana i EU, pod uvjetom da partneri provedu reforme povezane s EU.

U najavi samita istaknuto je da je EU glavni trgovinski partner, investitor i donator regiona te da EU pohvaljuje one partnere sa zapadnog Balkana koji su već u potpunosti usklađeni sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom (CFSP) EU i ohrabruje daljnje usklađivanje onih partnera koji to još nisu učinili.

Lideri će također razgovarati o saradnji u oblastima sigurnosti i odbrane te otpornosti na hibridne i kibernetičke prijetnje kako bi se suprotstavili stranim uplitanjima i dezinformacijama.

EU i zapadni Balkan imaju zajedničku odgovornost za rješavanje zajedničkih izazova. Razgovarat će se o akcijama i zajedničkim naporima u ključnim oblastima, kao što su upravljanje migracijama, vizna politika, borba protiv trgovine ljudima, upravljanje granicama, borba protiv korupcije, trgovine drogom i organiziranog kriminala, sprječavanje i suzbijanje terorizma i nasilnog ekstremizma.

Na kraju samita bit će usvojena deklaracija EU-zapadni Balkan, a očekuje se da će se partneri sa zapadnog Balkana uskladiti s deklaracijom.

Samit je dio implementacije strateške agende Evropskog vijeća za period 2024-2029. Redovni samiti EU-zapadni Balkan održavaju se od 2018. godine, a posljednji je održan u Briselu u decembru 2024.

Sljedeći samit bit će održan u junu 2026. u Crnoj Gori.