Komšić sa Powellom o najaktuelnijim političkim i sigurnosnim izazovima

Jasmina Ibrahimović

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić razgovarao je danas sa Jonathanom Powellom, nacionalnim savjetnikom za sigurnost (NSA) Ujedinjenog Kraljevstva o najaktuelnijim političkim i sigurnosnim izazovima.

Sagovornici su sumirali aktuelna politička i sigurnosna dešavanja u svijetu, te u tom kontekstu razmotrili pitanja koja su od posebnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i evropski kontinent.

Sastanak je protekao u izuzetno otvorenoj i prijateljskoj atmosferi, te je izražena spremnost za intenziviranje komunikacije i buduće saradnje, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

