Oglasio se Komšić nakon požara u Tuzli, izjavio saučešće porodicama stradalih

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sinoć je razgovarao telefonskim putem sa gradonačelnikom Tuzle Zijadom Lugavićem, nakon što je izbio stravičan požar u Domu penzionera.

Komšić je gradonačelniku Tuzle Zijadom ponudio pomoć i izrazio saučešće porodicama nastradalih u požaru.

– S iskrenom tugom primio sam vijest da su izgubljeni životi naših građana. Teško je pronaći riječi utjehe u ovakvim trenucima, kada se suočavamo s bolom i gubitkom koji pogađa cijelu zajednicu.

Porodicama nastradalih upućujem najdublje izraze saučešća i suosjećanja. Dijelimo njihovu tugu i bol, uz iskrenu nadu da će pronaći snagu da izdrže ovaj nenadoknadivi gubitak.

Tuzla je grad solidarnosti i zajedništva, i uvjeren sam da će upravo ta snaga zajednice pomoći da se prebrode ovi teški i bolni dani – naglasio je Komšić.

Povrijeđenima je poželio brz i uspješan oporavak.

U požaru koji je sinoć oko 20.45 sati izbio na sedmom spratu Doma penzionera u Tuzli smrtno je stradalo deset osoba, dok je oko dvadeset povrijeđeno, potvrđeno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Uviđaj će biti obavljen kada se steknu uslovi, a istraga o uzrocima požara je u toku.