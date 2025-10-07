Članovi Predsjedništva BiH oprostili se od Halida Bešlića

Članovi Predsjedništva BiH oprostili su se od Halida Bešlića, legendarnog pjevača čiji su glas i stihovi obilježili generacije i ostavili neizbrisiv trag u muzičkoj historiji Bosne i Hercegovine. Njegov odlazak, kako su poručili, ogroman je gubitak ne samo za domovinu, nego i za sve ljude koji su u njegovim pjesmama prepoznavali ljubav, tugu, radost i ponos bosanskog čovjeka.

U emotivnoj poruci, član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović izrazio je duboko saučešće porodici, prijateljima i poštovaocima Halida Bešlića. “S dubokom tugom i iskrenim žaljenjem primio sam vijest o odlasku našeg Halida Bešlića – doajena bosanskohercegovačke muzičke scene, umjetnika koji je pjesmom obilježio prethodne decenije i ostavio neizbrisiv trag u srcima ljudi širom domovine i svijeta. Halid Bešlić bio je izuzetan pjevač, simbol dobre bosanske duše – jednostavne, tople i postojane. Njegov odlazak ostavlja prazninu u našim životima, ali će njegove pjesme i dobrota živjeti u sjećanjima mnogih generacija”, poručio je Bećirović.

U poruci punoj emocija, Bećirović je dodao da Halid Bešlić nije bio samo pjevač, već simbol Bosne i Hercegovine – čovjek koji je kroz pjesmu spajao ljude, brišući granice i razlike, stvarajući osjećaj zajedništva koji je danas sve rjeđi.

“Falit ćeš da zapjevamo po neku našu, onako iskreno, kao nekad… Neka ti je laka zemlja bosanska, koju si toliko volio i proslavljao”, stoji u oproštajnoj poruci.

Odlazak Halida Bešlića, čovjeka koji je više od četiri decenije svojim pjesmama bio dio svakodnevnog života mnogih, ostavio je dubok trag u srcima građana Bosne i Hercegovine i regiona. Njegova muzika, toplina i skromnost ostat će zauvijek dio naše kolektivne uspomene.

Klikom na fotografiju ispod pogledajte post Željka Komšića: