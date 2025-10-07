Članovi Predsjedništva BiH oprostili se od Halida Bešlića

Nedžida Sprečaković
Članovi Predsjedništva BiH oprostili se od Halida Bešlića
Foto: Željko Komšić, član Predsjedništva BiH i Halid Bešlić

Članovi Predsjedništva BiH oprostili su se od Halida Bešlića, legendarnog pjevača čiji su glas i stihovi obilježili generacije i ostavili neizbrisiv trag u muzičkoj historiji Bosne i Hercegovine. Njegov odlazak, kako su poručili, ogroman je gubitak ne samo za domovinu, nego i za sve ljude koji su u njegovim pjesmama prepoznavali ljubav, tugu, radost i ponos bosanskog čovjeka.

U emotivnoj poruci, član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović izrazio je duboko saučešće porodici, prijateljima i poštovaocima Halida Bešlića. “S dubokom tugom i iskrenim žaljenjem primio sam vijest o odlasku našeg Halida Bešlića – doajena bosanskohercegovačke muzičke scene, umjetnika koji je pjesmom obilježio prethodne decenije i ostavio neizbrisiv trag u srcima ljudi širom domovine i svijeta. Halid Bešlić bio je izuzetan pjevač, simbol dobre bosanske duše – jednostavne, tople i postojane. Njegov odlazak ostavlja prazninu u našim životima, ali će njegove pjesme i dobrota živjeti u sjećanjima mnogih generacija”, poručio je Bećirović.

U poruci punoj emocija, Bećirović je dodao da Halid Bešlić nije bio samo pjevač, već simbol Bosne i Hercegovine – čovjek koji je kroz pjesmu spajao ljude, brišući granice i razlike, stvarajući osjećaj zajedništva koji je danas sve rjeđi.

“Falit ćeš da zapjevamo po neku našu, onako iskreno, kao nekad… Neka ti je laka zemlja bosanska, koju si toliko volio i proslavljao”, stoji u oproštajnoj poruci.

Odlazak Halida Bešlića, čovjeka koji je više od četiri decenije svojim pjesmama bio dio svakodnevnog života mnogih, ostavio je dubok trag u srcima građana Bosne i Hercegovine i regiona. Njegova muzika, toplina i skromnost ostat će zauvijek dio naše kolektivne uspomene.

Klikom na fotografiju ispod pogledajte post Željka Komšića:

Članovi Predsjedništva BiH oprostili se od Halida Bešlića

pročitajte i ovo

Vijesti

Halid Bešlić: Od prvog snimka do bezvremenskih hitova

Vijesti

Emisija “Slobodni ljudi” s Halidom Bešlićem večeras kao in memoriam

In Memoriam - RTV Slon

Preminuo Halid Bešlić, legendarni bh. pjevač

BiH

Na listi najcitiranijih naučnika svijeta ponovo i Almir Badnjević iz BiH

Vijesti

Zapadni Balkan bez napretka u oduzimanju nezakonite imovine

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]