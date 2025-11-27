Komšić na promociji udžbenika „Ustavno pravo“ na Univerzitetu u Tuzli

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prisustvovao je promociji univerzitetskog udžbenika „Ustavno pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Autori izdanja su prof. emeritus Kasim Trnka i prof. dr. Zlatan Begić, a izdanje je predstavljeno u prisustvu brojnih profesora, studenata i predstavnika akademske zajednice.

Komšić je bio pokrovitelj događaja i istakao da knjiga ima značaj koji prevazilazi okvire univerzitetske učionice. Prema njegovim riječima, udžbenik neće služiti samo studentima prava, već svima koji žele jasniji uvid u ustavni sistem Bosne i Hercegovine, pitanja njegovog nastanka i razloge zbog kojih je uređen na sadašnji način.

U obraćanju je naglasio da se o ovim temama u javnom prostoru govori mnogo rjeđe nego što bi trebalo, iako su ključne za razumijevanje političkog i pravnog poretka države. Komšić je podsjetio da je ustavni okvir Bosne i Hercegovine nastajao kroz modele anglosaksonskog pravnog sistema, koji je manje srodak pravnoj tradiciji u kojoj je obrazovan najveći dio bh. društva, naviknutog na kontinentalni evropski pravni model.

„Upravo zato je ovakva literatura od izuzetne važnosti za širu akademsku i društvenu raspravu. Ovaj udžbenik predstavlja prvo sveobuhvatno izdanje iz oblasti ustavnog prava nakon više od deset godina, te time popunjava važnu prazninu u pravnoj literaturi i akademskoj zajednici“, poručio je Komšić.

Promocija je održana u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a događaj je, prema navodima iz Predsjedništva BiH, predstavio značajan doprinos naučnoj i stručnoj diskusiji o ustavnom uređenju države.