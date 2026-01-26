Košarkaši Slobode Energoinvest slavili 92:63 protiv Leotara

Košarkaši Slobode Energoinvest pobjedom protiv Leotara iz Trebinja zaključili su 15. kolo Prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlaci su nakon neizvjesnog prvog poluvremena u nastavku potpuno preuzeli kontrolu susreta i slavili ubjedljivo, rezultatom 92:63 (18:19, 24:18, 27:16, 23:10), upisavši 12. ligašku pobjedu ove sezone.

U dvorani Mejdan prva četvrtina pripala je gostima minimalnom razlikom, iako je igra u uvodnih deset minuta bila potpuno izjednačena. Oba tima otvorila su utakmicu čvrsto, uz naglasak na odbranu, ali je u drugoj dionici došlo do blagog pada u defanzivi Leotara, što je domaći sastav iskoristio da preokrene rezultat. Sloboda Energoinvest je na poluvrijeme otišla s pet poena prednosti, 42:37, dok je Leotar držao priključak i nije dopuštao da se meč prelomi prije pauze.

Prelomni dio utakmice desio se u trećoj četvrtini. Sloboda Energoinvest je podigla ritam, pojačala agresivnost u odbrani i sa 27 postignutih poena u tom periodu stigla do dvocifrene prednosti pred posljednjih deset minuta. Leotar je u nekoliko navrata pokušao da se vrati i dva puta je spuštao zaostatak na jednocifrene brojke, ali je domaći tim do kraja rutinski priveo utakmicu kraju, bez većih oscilacija. Završnica je donijela još izraženiju dominaciju Tuzlaka, koji su posljednji zvižduk dočekali s 29 poena razlike i upisali šestu uzastopnu ligašku pobjedu.

Sloboda Energoinvest je imala četiri dvocifrena strijelca. Tomašević je postigao 16 poena, Štulić 15, Čampara 14 uz osam asistencija, a Glogovac 11. Jakupović i Jugović dodali su po devet poena, Zahiragić i Milanović po šest uz po osam skokova, dok su Bukva i Mulić ubacili po tri. U redovima Leotara najefikasniji je bio Lewis sa 15 poena, Gobović je dodao 12, a Cvijetinović 10.

Nakon 15 ligaških kola i 14 odigranih utakmica, Sloboda Energoinvest ima omjer 12 pobjeda i dva poraza, uz niz od šest vezanih trijumfa i maksimalan učinak na domaćem parketu u sezoni 2025/26. Leotar je nakon ovog poraza na omjeru osam pobjeda i šest poraza.

Tuzlanski tim u 16. kolu ima slobodan raspored, a narednog vikenda očekuje ga nastup u finalu Kupa “Mirza Delibašić”, sistem “A”, u Sarajevu protiv domaćina Bosne.