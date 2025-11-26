Košarkaška reprezentacija BiH otputovala u Istanbul na duel s Turskom

Košarkaška reprezentacija BiH otputovala je jutros iz Sarajeva prema Istanbulu, gdje će sutra započeti kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo kroz duel s reprezentacijom Turske, a atmosfera u timu nosi teret brojnih izostanaka koji prate ovaj ciklus.

Selektor Dario Gjergja na put je poveo jedanaest igrača, među kojima su Xavier Castaneda, Faruk Duvnjak, Adnan Arslanagić, Tarik Hrelja, Adin Vrabac, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Nikola Marić, Emir Sulejmanović, Ajdin Penava i Vojin Ilić, a upravo će ovaj sastav pokušati odgovoriti na izazove koji ih sutra očekuju pred domaćom publikom.

Zmajevi će večeras trenirati u Turkcell košarkaškom centru, prostoru koji će već sutra u 19 sati po srednjoevropskom vremenu biti pozornica njihovog prvog kvalifikacijskog ispita. Košarkaška reprezentacija BiH dolazi u Istanbul sa željom da uprkos svim okolnostima prikaže energiju i povezanost, jer je upravo to ono što je u sličnim situacijama znalo biti važnije od širine rosterа.