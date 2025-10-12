Kreativne ideje za ponovnu upotrebu starih spužvi

Spužve su neizostavni dio svakog domaćinstva – svakodnevno ih koristimo za pranje posuđa, čišćenje površina i održavanje higijene. Ipak, kada se istroše, najčešće završe u smeću. Umjesto toga, stare spužve možete iskoristiti na nekoliko praktičnih i ekoloških načina.

Savršen medij za klijanje

Zahvaljujući poroznoj strukturi, spužva je idealna za klijanje sjemena. Dovoljno je navlažiti čistu spužvu (bez hemijskih ostataka) i na nju položiti sjeme. Spužva zadržava vlagu potrebnu za klijanje i omogućava mladim biljkama stabilan početak rasta.

Zaštita od hladnoće

Tokom zime, niske temperature mogu oštetiti korijen biljaka. Stare spužve mogu poslužiti kao toplotna barijera – izrežite ih na manje komade i rasporedite oko podnožja biljke. Na taj način spužva pomaže u očuvanju topline tla i zadržavanju vlage, štiteći korijen od smrzavanja.

Barijera protiv parazita

Istrošene spužve mogu imati i zaštitnu ulogu u vrtu. Kada se natope eteričnim uljima poput mente i rasporede oko biljaka, one prirodno odbijaju insekte i druge štetnike. Na ovaj način stvarate ekološku barijeru protiv parazita bez upotrebe hemikalija.