KREĆE UDAR NA KUĆNI BUDŽET: Dodatni trošak u avgustu i septembru

Kraj augusta i početak septembra donose udar na kućni budžet u vidu nabavke ogrijeva, zimnice i pripreme za školsku godinu. To ce značiti dodatni udar na džepove građana.

Nabavka ogrijeva, zimnice, školskog pribora dolazi u ttenutku kada je hrana u BiH u junu 2025. porasla za čak 10,8 % u odnosu na isti mjesec prošle godine, što jasno pokazuje da je kućni budžet pod snažnim pritiskom.

Čitajte još:

Inflacija u BiH je u maju 2025. bila 3,7 %, što je najviša stopa od septembra 2023. – što dodatno otežava situaciju.

Paralelno, sa ovim vecim troškivina i “energetsko siromaštvo” ostaje veliki problem, gotovo 28 % domaćinstava troši više od 10 % ukupnih primanja na električnu energiju i grijanje.

Plate su ostale približno na istom nivou, prosječna netto plata u februaru 2025. iznosila je oko 1506 KM, dok je bruto premašivala 2300 KM.

Kad se uzme u obzir rast troškova, jasno je da rastuća cijena hrane i energije uz stagnirajuće prihode pritiska domaće budžete.

Sve to se događa upravo u momentima kad porodice planiraju zalihe zimnice, kupuju ogrjev i šalju djecu u školu, troškovi se gomilaju, a kućni budžet se istovremeno steže.

Poreski dugovi u Federaciji BiH: Rudnici, javna preduzeća i ustanove među najvećim dužnicima