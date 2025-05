Kreditna linija za rješavanje stambenog pitanja mladih postaje operativna

Zamjenik premijera Federacije BiH i federalni ministar finansija Toni Kraljević i predsjednik Uprave Union banke d.d. Sarajevo Vedran Hadžiahmetović potpisali su u Sarajevu ugovor o kreditu po osnovu kojeg povoljna stambena kreditna linija za mlade postaje operativna.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na jučerašnjoj sjednici, donijela Odluku o odobravanju kredita Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uslovima iz Budžeta Federacije BiH za 2025. godinu u iznosu od 20.000.000 KM.

Tu kreditnu liniju Union banka realizira u saradnji sa Vladom Federacije BiH osmu godinu zaredom, a u 2025. godini u iznosu od 40.000.000 KM.

Stambeni krediti za mlade plasirat će se sa rokom otplate do 25 godina i maksimalnim iznosom do 300.000 KM te po nominalnoj kamatnoj stopi od 2,99 posto na godišnjem nivou, fiksnom do kraja otplate kredita, uz mogućnost dodatnog umanjenja kamatne stope po osnovu rođenja ili usvajanja djeteta.

Ta sredstva koristit će se za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja, što će u značajnoj mjeri doprinijeti nastavku rješavanja egzistencijalnih pitanja, što utječe na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u zemlji.

Odobrena 233 kredita u prošloj godini

Također, doprinijet će se zadržavanju društveno odgovornog pristupa kreditiranju i podršci oporavku privrede (stanogradnja) od negativnih ekonomskih posljedica, kao i povećanju ukupne kreditne aktivnosti na tržištu kroz aktivnije učešće te banke.

U okviru jedne od najznačajnijih stambenih kreditnih linija za mlade u prošloj godini odobrena su 233 kreditna zahtjeva ukupnog iznosa od 41.005.188,70 KM, a prosječan iznos kredita bio je 175.039 KM. Prosječna starosna dob korisnika kredita je 30,8 godine. Dosad je ukupno realizirano više od 1.800 kredita u ukupnom iznosu većem od 213.000.000 KM za mlade, koji dolaze iz 50 gradova i naselja u Federaciji BiH.

Efekti formiranja dugoročnog stabilnog portfolija, rezultat su saradnje većinskog vlasnika i banke. Union banka d.d. Sarajevo izražava posebno zadovoljstvo najavom nastavka kreditne linije ‘Stambeni krediti za mlade’ u godini u kojoj obilježava 70 godina uspješnog poslovanja i povjerenja klijenata.

“Detaljne informacije o stambenim kreditima za mlade i početku realizacije kreditne linije dostupni su u poslovnicama Union banke i na web stranici banke www.unionbank.ba ” saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.