Kućni aparati koji ne bi trebali raditi istovremeno: Tiha prijetnja vašem domu

Iako istovremeno korištenje više kućnih aparata često djeluje kao praktično rješenje u ubrzanom svakodnevnom ritmu, upravo takav „multitasking“ može predstavljati ozbiljan pritisak za električne instalacije u domaćinstvu.

Mnogi nisu svjesni da kućna mreža ima jasno određene granice, a kada se one pređu, rizik ne staje samo na iskakanju osigurača.

U starijim instalacijama ili pri čestom korištenju produžnih kablova, preopterećenje može dovesti do pregrijavanja utičnica i topljenja izolacije, što predstavlja realnu opasnost od požara.

Zašto su istovremeno uključeni aparati problem

Svaki električni uređaj povlači određenu količinu struje. Kada se istovremeno uključe veliki potrošači poput mašine za suđe, električnog šporeta i sušilice za veš, ukupno opterećenje može premašiti ono što jedna utičnica ili produžni kabl mogu sigurno podnijeti.

Produžni kablovi su posebno rizični jer često nisu namijenjeni za dugotrajno napajanje snažnih uređaja, a nerijetko su sakriveni iza ormara ili ispod tepiha, gdje se pregrijavanje ne primijeti na vrijeme.

Stručnjaci upozoravaju da upravo takva skrivena opterećenja čine najveći dio problema u domaćinstvima.

Uređaji koji zahtijevaju poseban oprez

Frižideri i zamrzivači rade neprekidno i traže stabilan napon, zbog čega dijeljenje utičnice s drugim uređajima može dovesti do oštećenja kompresora.

Mikrotalasne pećnice, iako se koriste kratko, u tim trenucima povlače veliku količinu energije.

Aparati za kafu i tosteri proizvode visoku temperaturu i naglo opterećuju instalacije, dok su grijalice i klima-uređaji među najvećim potrošačima struje i nikada ne bi trebali biti uključeni preko produžnog kabla zajedno s drugim aparatima.

Šta se može dogoditi ako se upozorenja ignorišu

U situacijama kada su istovremeno uključeni aparati velike snage, žice unutar zidova mogu se zagrijavati do tačke kada izolacija počinje popuštati. T

akvi procesi često prolaze neprimijećeno, sve dok se ne osjeti miris paljevine ili dok ne dođe do ozbiljnog kvara. Statistike pokazuju da je veliki broj kućnih požara uzrokovan upravo preopterećenim ili dotrajalim električnim instalacijama.

Navika isključivanja uređaja iz utičnice kada se ne koriste smanjuje rizik od požara i istovremeno eliminiše tzv. fantomsku potrošnju struje.

Rasterećene utičnice i pravilno raspoređeno korištenje velikih potrošača čine dom sigurnijim mjestom, posebno u kuhinji i kupatilu, gdje je opterećenje najčešće najveće.