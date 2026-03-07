Kvalifikacije za SP: Zmajice s čak 13:1 porazile Lihtenštajn

Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je ubjedljivu pobjedu nad selekcijom Lihtenštajna rezultatom 13:1 u susretu drugog kola grupe C1 kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, odigranom u Trening centru NS/FS BiH u Zenici.

Izabranice selektora Selvera Hodžića pitanje pobjednika riješile su već u prvom poluvremenu, nakon kojeg su imale ogromnu prednost od 10:1.

Bosna i Hercegovina je povela u 6. minuti golom Marije Ane Milinković, a na 2:0 povisila je Felicia Frick autogolom u 10. minuti. Jedini pogodak za gošće postigla je Lana Goppel u 13. minuti, smanjivši rezultat na 2:1.

Nakon toga uslijedila je potpuna dominacija bh. reprezentacije. Aldina Hamzić pogodila je za 3:1 u 15. minuti, Milena Nikolić povećala je na 4:1 u 17. minuti, a Melisa Hasanbegović na 5:1 u 24. minuti. Nikolić je u 31. minuti postigla svoj drugi pogodak, dok je Emina Ekić dvaput zatresla mrežu u 33. i 35. minuti.

Do kraja prvog dijela Marija Aleksić pogodila je iz penala za 9:1 u 45. minuti, a Andrea Grebenar u sudijskoj nadoknadi postavila rezultat prvog poluvremena na 10:1.

U nastavku susreta Minela Gačanica povisila je na 11:1 u 58. minuti, Una Rankić je iz penala pogodila za 12:1 u 66. minuti, dok je konačnih 13:1 postavila Vina Crnoja također s bijele tačke u 83. minuti.

Po dva gola za Bosnu i Hercegovinu postigle su Milena Nikolić i Emina Ekić, dok su po jedan pogodak dodale Marija Ana Milinković, Aldina Hamzić, Melisa Hasanbegović, Marija Aleksić, Andrea Grebenar, Minela Gačanica, Una Rankić i Vina Crnoja. Jedan gol bio je autogol Felicije Frick.

Nakon dva odigrana kola u grupi C1 reprezentacija Bosne i Hercegovine ima maksimalnih šest bodova i nalazi se na prvom mjestu. U prvom kolu bh. tim je također u Zenici savladao Estoniju rezultatom 3:1.

Naredne utakmice bh. reprezentativke igraju u aprilu, kada će 14. aprila gostovati Litvaniji, dok će 18. aprila ponovo igrati protiv Lihtenštajna.

Susret u Zenici sudio je Asen Albayrak iz Turske, a jedini žuti karton na utakmici dobila je Una Rankić.

Za Bosnu i Hercegovinu su nastupile: Somea Položen, Ena Šabanagić (46. Vina Crnoja), Marija Ana Milinković, Melisa Hasanbegović (62. Elma Husić), Sofija Krajšumović (46. Samra Muhić), Marija Aleksić (46. Una Rankić), Milena Nikolić (46. Minela Gačanica), Emina Ekić, Selma Kapetanović, Aldina Hamzić i Andrea Grebenar. Selektor je Selver Hodžić.

Za Lihtenštajn su igrale: Marcia Bischofberger, Julia Beck (65. Sophia Blumenthal), Sina Kollman (83. Viktoria Gerner), Lana Goppel, Elena Lohner (65. Melina Meyer), Sophia Hurlimann, Julia Benneckenstein, Katharina Risch, Elis Eier-Kuhne, Felicia Frick i Joy Steck (44. Naomi Kindle). Selektorica je Adrienne Krysl.