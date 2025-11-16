Kvar u TE Tuzla ostavio i Lukavac bez grijanja

Zbog tehničkih problema u Termoelektrani Tuzla tokom noćnih sati došlo je do kvara na sistemu grijanja, zbog čega bez toplote jutros nisu samo korisnici u Tuzli i naselju Šićki Brod već i u Lukavcu. Iz nadležnih službi poručuju da kvar još uvijek nije u potpunosti otklonjen.

„Kvar na sistemu, koji je nastao tokom noćnih sati, usljed tehničkih problema u TE Tuzla, još uvijek nije u potpunosti otklonjen“, navedeno je u obavještenju upućenom korisnicima.

Ekipe su na terenu i rade na otklanjanju problema kako bi se što prije uspostavila stabilna isporuka. Prema trenutnim procjenama, zagrijavanje objekata moglo bi biti normalizovano u ranim jutarnjim satima.

„Prema trenutno dostupnim informacijama, stabilizaciju sistema i normalizaciju isporuke očekujemo u jutarnjim satima. Molimo korisnike za razumijevanje i strpljenje“, poručeno je iz preduzeća.