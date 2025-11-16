Kvar u TE Tuzla ostavio i Lukavac bez grijanja

RTV SLON
Centralno grijanje: Obustavljeno provođenje tehnološke probe

Zbog tehničkih problema u Termoelektrani Tuzla tokom noćnih sati došlo je do kvara na sistemu grijanja, zbog čega bez toplote jutros nisu samo korisnici u Tuzli i naselju Šićki Brod već i u Lukavcu. Iz nadležnih službi poručuju da kvar još uvijek nije u potpunosti otklonjen.

„Kvar na sistemu, koji je nastao tokom noćnih sati, usljed tehničkih problema u TE Tuzla, još uvijek nije u potpunosti otklonjen“, navedeno je u obavještenju upućenom korisnicima.

Ekipe su na terenu i rade na otklanjanju problema kako bi se što prije uspostavila stabilna isporuka. Prema trenutnim procjenama, zagrijavanje objekata moglo bi biti normalizovano u ranim jutarnjim satima.

„Prema trenutno dostupnim informacijama, stabilizaciju sistema i normalizaciju isporuke očekujemo u jutarnjim satima. Molimo korisnike za razumijevanje i strpljenje“, poručeno je iz preduzeća.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Građani i dalje bez grijanja: Problem u TE Tuzla nije otklonjen

Istaknuto

Prekid isporuke toplotne energije u Tuzli

Tuzla i TK

Grad Lukavac objavio javni poziv za subvencioniranje kamate mladima za stambeno...

Tuzla i TK

Radnici JP „RAD“ Lukavac obustavili rad

Istaknuto

U utorak završava tehnološka proba i kreće grijanje u Tuzli

Magazin

Evo kako zadržati više toplote u domu i platiti manji račun...

Sport

BiH u utorak protiv Austrije bez tri važna igrača

Kultura

Tuzla okupila gotovo 100 mladih i afirmisanih harmonikaša iz regije i Evrope

Istaknuto

Barbarez nakon trijumfa Zmajeva u Zenici: Znao sam da će doći naš momenat

Tuzla i TK

Civilna zaštita Tuzla: Tri zapaljena vozila u TK u posljednja 24 sata

Istaknuto

Centralno grijanje Tuzla: Prekid isporuke toplote ostaje na snazi

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]