Lakić i Schmidt o Južnoj interkonekciji i državnoj imovini

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je danas sastanak s visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Christianom Schmidtom. Tokom razgovora Lakić je informisao visokog predstavnika o ključnim procesima u energetskom sektoru, s posebnim naglaskom na implementaciju projekta Južne plinske interkonekcije.

Ministar je predstavio trenutno stanje realizacije projekta, izazove koji usporavaju napredak te niz mjera koje se hitno moraju provesti kako bi Južna interkonekcija nastavila svoj planirani tempo i osigurala dugoročnu energetsku sigurnost Bosne i Hercegovine.

Posebna tema razgovora bilo je i razrješenje problema državne imovine koja koči izgradnju energetskih objekata, posebno Južne interkonekcije.

Lakić je predstavio i aktivnosti Ministarstva, aktuelne projekte koje planiraju realizirati Elektroprivreda BiH i Elektroprivreda HZHB, kao i projekte ostalih javnih preduzeća koje se nalaze u resoru Ministarstva.

Lakić je zahvalio visokom predstavniku Schmidtu na interesu i razumijevanju za strateške projekte u energetskom sektoru, istaknuvši važnost kontinuirane komunikacije i podrške u jačanju institucionalne i ekonomske stabilnosti zemlje, saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.