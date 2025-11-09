Lakić: Izgradnja Južne interkonekcije ključ energetske nezavisnosti FBiH

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić prethodnih dana sudjelovao je na 6. ministarskom sastanku Partnerstva za transatlantsku energetsku saradnju (P-TEC), koje okuplja evropske i američke partnere s ciljem jačanja energetske sigurnosti, otpornosti i ulaganja.

Ministar Lakić održao je vrlo produktivne sastanke s ključnim predstavnicima energetske zajednice Sjedinjenih Američkih Država, uključujući Chrisa Wrighta, američkog državnog sekretara za energiju, Douga Burguma, državnog sekretara za unutrašnje poslove, te Joshue Voltza, zamjenika pomoćnika državnog sekretara za Evropu, Euroaziju, Afriku i Bliski istok u Uredu za međunarodna pitanja Ministarstva energetike SAD-a.

Sastanku su prisustvovali i Ante Šušnjar, ministar privrede i održivog razvoja Republike Hrvatske, online je bio prisutan i Elmedin Konaković ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, kao i Nicole McGraw, ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj, s obzirom na to da je tema razgovora bilo gasno povezivanje Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Visoki zvaničnici američke administracije potvrdili su čvrstu podršku Sjedinjenih Američkih Država jačanju energetske sigurnosti Bosne i Hercegovine, te istakli nužnost što skorije implementacije projekta Južne interkonekcije. Izgradnja ovog projekta predstavlja ključni korak u diverzifikaciji izvora snabdijevanja energijom.

„Ovaj projekt nije samo od vitalne važnosti za Bosnu i Hercegovinu, već ima i strateški značaj za cijeli region. Izgradnjom Južne interkonekcije, ali i Zapadne i Sjeverne, omogućićemo bolju povezanost s međunarodnim tržištima energije, što će biti ključ za dugoročnu energetsku stabilnost i održivost. Realizacijom ovih interkonekcija BiH bi se priključila na gasnu mrežu Evropske unije, čime bismo osigurali dugoročnu energetsku stabilnost i smanjili ovisnost o jednom izvoru“, zaključio je ministar Lakić.

Ministar Lakić je u okviru P-TEC samita predstavio ključne inicijative Federacije Bosne i Hercegovine u oblasti energetske sigurnosti i diversifikacije izvora snabdijevanja. Centralna tema sastanka bila je jačanje energetske otpornosti kroz strateške projekte, a ministar Lakić posebno je naglasio značaj gasifikacije Federacije BiH.

„Smanjenje ovisnosti o samo jednom izvoru snabdijevanja energijom od presudne je važnosti. Gasifikacija Federacije BiH i osiguranje novih izvora gasa kroz projekte gasnih interkonekcija omogućiće nam veću energetsku nezavisnost i otkloniti ovisnost o ruskim energentima“, izjavio je ministar Lakić, dodajući da je ovaj projekt od strateške važnosti za Bosnu i Hercegovinu jer će dugoročno osigurati stabilnost snabdijevanja energijom.

Kroz zajedničke inicijative Bosna i Hercegovina nastavlja jačati svoju ulogu na međunarodnoj energetskoj sceni, gradeći sigurnu, održivu i neovisnu energetsku budućnost za našu zemlju i region.