Lejla Vuković uputila čestitku povodom Badnjaka i Božića

Povodom Badnjaka i Božića, Lejla Vuković, zamjenica predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, uputila je iskrene čestitke svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti, uz želju da blagdanske dane provedu u miru, dobrom zdravlju i porodičnoj toplini.

U čestitki je istaknula da poruke Božića, ljubav, solidarnost, razumijevanje i nada, trebaju biti trajni podsjetnik na važnost međusobnog poštovanja, zajedništva i brige za čovjeka. Naglasila je da su upravo ove vrijednosti, posebno u vremenu brojnih izazova, temelj izgradnje snažnog i pravednog društva kojem svi težimo.

Na kraju je svim vjernicima koji obilježavaju ove blagdane poželjela sretan i blagoslovljen Božić, te mirnu i radosnu Novu godinu.