Lejla Vuković uputila oštru kritiku Federalnom ZZO, traži hitnu isporuku lijekova

Lejla Vuković, podpredsjednica Skupštine TK, uputila je oštru kritiku Federalnom zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja i zatražila hitnu isporuku lijekova, upozorivši da pacijenti, posebno onkološki, ponovo ostaju bez terapija koje ne trpe prekid.

Kako je navela, nova godina za mnoge pacijente počinje sa starim problemima i istom neizvjesnošću, hoće li na vrijeme dobiti lijek koji im znači život. Pacijenti koji se bore s teškim i hroničnim bolestima primorani su da čekaju, strahuju i snose posljedice, dok sistem ponovo pokazuje ozbiljne slabosti.

Vuković je istakla da je ključno naglasiti da je za stanje odgovoran Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, a ne UKC Tuzla. Prema njenim riječima, zakon jasno propisuje da 10,20 posto sredstava od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje pripada ovom zavodu, što samo sa područja Tuzlanskog kantona na godišnjem nivou iznosi oko 45 miliona konvertibilnih maraka uplaćenih u fond solidarnosti.

Ta sredstva, kako navodi, morala bi prvenstveno služiti za liječenje najtežih pacijenata, posebno onkoloških, ali kada sistem zakaže, posljedice ne snosi administracija nego upravo pacijenti. Vuković smatra da bi, u slučaju da su ova sredstva usmjerena kantonalnim zavodima, postojala realna mogućnost kontinuirane nabavke neophodnih lijekova i stabilnijeg snabdijevanja terapijama.

Podsjetila je da su na ovaj problem upozoravali još u oktobru prošle godine, kada su žene SDA Tuzlanskog kantona javno pozvale odgovorne da preuzmu svoju odgovornost, ali su ta upozorenja, kako kaže, ostala bez ikakvog efekta. Danas se, prema njenim riječima, ponovo gleda isti scenario, samo s novim datumom i istim posljedicama po pacijente.

Prekid terapije, poručuje Vuković, nije pitanje papira, tendera ili procedura, nego straha u očima pacijenata i njihovih porodica i jasna poruka da sistem nema sluha za one kojima je pomoć najpotrebnija. Zdravlje, naglašava, ne smije biti luksuz niti smije zavisiti od kašnjenja i nečinjenja institucija.

Zbog toga je Lejla Vuković uputila zahtjev za hitnu isporuku lijekova, kao i za javno imenovanje odgovornih u Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, uz poruku da se mora stati u kraj praksi u kojoj pacijenti plaćaju cijenu neodgovornosti institucija.