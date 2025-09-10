JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla saopćila je da mu na dan 9. septembra 2025. godine Fond zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine nije dostavio određene lijekove koji su od izuzetnog značaja za liječenje pacijenata.

Prema informacijama iz ove zdravstvene ustanove, nedostaju sljedeći lijekovi: Azacitidin, Citarabin, Eksemestan, Entekavir, Irinotekan, Karboplatin, Megestrol tablete, Nilotinib 200 mg, Rixathon i Sunitinib 25 mg. Riječ je o terapijama koje se koriste u liječenju onkoloških i drugih teških oboljenja, zbog čega je njihov kontinuirani dotok od presudne važnosti za pacijente.

UKC Tuzla je jedan od najvećih zdravstvenih centara u Federaciji BiH i svakodnevno pruža usluge velikom broju pacijenata iz cijele regije, pa je svako kašnjenje u nabavci ili isporuci lijekova izazov za planiranje i provođenje terapija.