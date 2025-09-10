UKC Tuzla bez isporuke važnih lijekova iz Fonda zdravstvenog osiguranja FBiH

UKC Tuzla bez isporuke važnih lijekova iz Fonda zdravstvenog osiguranja FBiH
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla saopćila je da mu na dan 9. septembra 2025. godine Fond zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine nije dostavio određene lijekove koji su od izuzetnog značaja za liječenje pacijenata.

Prema informacijama iz ove zdravstvene ustanove, nedostaju sljedeći lijekovi: Azacitidin, Citarabin, Eksemestan, Entekavir, Irinotekan, Karboplatin, Megestrol tablete, Nilotinib 200 mg, Rixathon i Sunitinib 25 mg. Riječ je o terapijama koje se koriste u liječenju onkoloških i drugih teških oboljenja, zbog čega je njihov kontinuirani dotok od presudne važnosti za pacijente.

UKC Tuzla je jedan od najvećih zdravstvenih centara u Federaciji BiH i svakodnevno pruža usluge velikom broju pacijenata iz cijele regije, pa je svako kašnjenje u nabavci ili isporuci lijekova izazov za planiranje i provođenje terapija.

