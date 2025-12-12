Učenici medicinske škole pokrenuli peticiju protiv Vlade FBiH zbog onkoloških lijekova

Učenici Srednje medicinske škole u Tuzli pokrenuli su javnu peticiju protiv Vlade Federacije BiH zbog, kako navode, sistemskog kršenja zakona koje je dovelo do ozbiljnih problema u nabavci onkoloških lijekova i uznemirenosti među pacijentima oboljelim od karcinoma. Njihov zahtjev se odnosi na onkološke pacijente i onkološke lijekove, čija dostupnost, prema navodima učenika, direktno zavisi od redovnog i potpunog finansiranja Fonda solidarnosti.

U obraćanju javnosti učenici ističu da su dokumentovali kako Vlada FBiH ne uplaćuje puni zakonom propisani iznos u Fond solidarnosti, čime se ugrožava kontinuitet liječenja onkoloških pacijenata. Posljedice takve prakse, navode, nisu samo administrativne već i životne, jer nestašice onkoloških lijekova stvaraju paniku, neizvjesnost i dodatni stres kod ljudi koji se već bore s teškim bolestima.

Kao budući zdravstveni radnici, učenici SMŠ Tuzla naglašavaju da smatraju svojom profesionalnom i moralnom obavezom reagovati na stanje u kojem dostupnost onkoloških lijekova postaje pitanje političke volje, a ne zakonske obaveze. U peticiji zahtijevaju hitno uspostavljanje čvrste i trajne zakonske garancije finansiranja Fonda solidarnosti kako bi se osigurala stabilna nabavka terapija za sve onkološke pacijente u Federaciji BiH.

Poseban akcenat stavljen je i na potrebu uvođenja online transparentnog registra lijekova, koji bi javnosti omogućio uvid u dostupnost, nabavku i distribuciju onkoloških lijekova. Prema mišljenju učenika, takav sistem bi spriječio špekulacije, smanjio prostor za zloupotrebe i vratio povjerenje pacijenata u zdravstveni sistem.

Peticija je otvorena za potpisivanje putem online platforme, a učenici su uputili apel građanima, medijima i institucijama da pruže podršku ovoj inicijativi. Kako navode, svaki potpis predstavlja podršku pravu na liječenje i poruku da onkološki lijekovi ne smiju biti uskraćeni zbog neispunjavanja zakonskih obaveza.

