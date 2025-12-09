Vlada FBiH uskoro odlučuje o novoj Listi Fonda solidarnosti

Arnela Šiljković - Bojić
FZZO: Dodatna pomoć privremeno obustavljena, redovne terapije teku neometano
Foto: Fena

Federalno ministarstvo zdravstva, u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, pristupilo je finalizaciji izrade Liste lijekova Fonda solidarnosti, koja će do kraja godine biti upućena u proceduru usvajanja.

Podkomisije kliničkih centara su, po terapijskim grupama, dostavile ovom ministarstvu stručne prijedloge lijekova za novu Listu. U ovom procesu Ministarstvo je angažiralo zdravstvene stručnjake iz različitih terapijskih oblasti, koji su predložili nove lijekove, kao i proširenje indikacija za određene lijekove.

Komisija Federalnog ministarstva zdravstva će narednih dana revidirati dostavljene prijedloge i objediniti ih u novu Listu Fonda solidarnosti, koju u konačnici, na prijedlog federalnog ministra zdravstva, usvaja Vlada Federacije BiH.

Napominjemo da će sadržaj i obuhvat nove Liste lijekova u značajnoj mjeri ovisiti od raspoloživih finansijskih sredstava. Nalašavamo da je u okviru procesa izrade Dokumenta okvirnog budžeta Federacije BiH za period 2026-2028, Federalno ministarstvo zdravstva samo za finansiranje Fonda solidarnosti u 2026. godini zatražilo 149 miliona KM, dok je za cjelokupno zdravstvo za 2026. godinu odobreno nešto više od 131 milion KM.

UKC Tuzla: Nedostaje više ključnih onkoloških i hematoloških lijekova

Podsjećamo, Federalni fond solidarnosti se finansira tako što se 10,20% sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, koji se prikupljaju na nivou kantona, uplaćuje u Fond solidarnosti. Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, isti iznos prikupljenih sredstava bi trebao biti dodatno osiguran iz Budžeta Federacije BiH.

Međutim, iako se iz Budžeta uplaćuje manji iznos od zakonski propisanog, važno je istaći da je Vlada Federacije BiH u 2025. godini značajno povećala izdvajanja za Fond solidarnosti. Transfer za Fond solidarnosti povećan je za 20 miliona KM u odnosu na 2024. godinu, a ukupni iznos udvostručen je u odnosu na prethodne godine.

Federalno ministarstvo zdravstva svjesno je da postojeća sredstva nisu dovoljna da pokriju sve potrebe Fonda solidarnosti. Zbog toga će Ministarstvo zajedno s Vladom Federacije BiH, nastaviti raditi na pronalaženju dodatnih izvora finansiranja, kako bi što veći broj pacijenata imao pristup neophodnim i inovativnim terapijama.

