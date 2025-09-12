Lendo: Trojka, SNSD i HDZ uništavaju evropsku perspektivu BiH

Potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo oglasio se saopćenjem za javnost u kojem je ponovo upozorio na, kako kaže, ozbiljne posljedice neodgovornog djelovanja vladajuće koalicije.

„Prije nepuna dva mjeseca upozorio sam da gubitak 212 miliona KM iz Fonda EU za podršku reformama nije administrativni propust nego direktna posljedica neodgovornosti i nesposobnisti vladajuće koalicije“, naveo je Lendo.

Dodaje da se njegovo upozorenje nažalost obistinilo.

„Moje upozorenje se, nažalost, danas obistinjuje i izvjesno je da će Bosna i Hercegovina ponovo ostati bez 100 miliona eura evropskih sredstava, dok susjedi ubrzano koriste sredstva i šansu za razvoj. Vladajuća koalicija Trojka, SNSD i HDZ svojom pasivnošću uništava evropsku perspektivu države. Građani plaćaju njihovu nesposobnost izgubljenim milijardama, skupljim životom, gubitkom nade da će BiH uhvatiti korak sa regionom i sve većim zaostajanjem države na evropskom putu“, ističe se u saopćenju.

Lendo podsjeća i na novo zaduženje vlasti u Federaciji BiH.

„Dok odbijaju bespovratna sredstva Evropske unije, vlast u Federaciji se zadužuje za 350 miliona eura i to bez saglasnosti Parlamenta, bez plana i bez odgovornosti. To nije samo neznanje i neodgovornost već nacionalna izdaja i finansijsko samoubistvo“, naglašava on.

Na kraju je uputio i poruku građanima.

„Poštovani građani, to je ona Trojka koju su izabrali SNSD, HDZ i visoki predstavnik Šmit da, vodeći procese, slabi Bosnu i Hercegovinu. To su oni koji u svakom pogledu, svakodnevno i sistemski, s dugoročnim posljedicama razaraju temelje Bosne i Hercegovine. U kratkom vremenu, svojim podaničkim ponašanjem i odnosom, srozali su ponos Bošnjaka i svih Bosanaca i Hercegovaca kojima je Bosna i Hercegovina jedina domovina. Ova zemlja ima snagu i pravo na evropsku budućnost, ali je neće dobiti sa onima koji je danas vode i prodaju“, poručio je Lendo.