Liga nacija donosi tešku grupu za BiH, slijede dueli sa jakim evropskim selekcijama

Liga nacija donijela je nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine grupu u kojoj će igrati protiv Poljske, Rumunije i Švedske u narednom izdanju ovog UEFA takmičenja. Zmajevi su žrijeb dočekali iz drugog šešira nakon ispadanja u Ligu B, zajedno sa selekcijama Švicarske, Austrije i Ukrajine, pa protiv tih timova nisu mogli biti izvučeni.

Poljska i Rumunija su dobro poznati rivali bh. timu iz ranijih ciklusa, dok će susreti sa Švedskom biti prvi zvanični međusobni dueli u historiji. Od ranije je bilo poznato da Bosna i Hercegovina zbog političkih okolnosti nije mogla biti žrijebana u grupu sa Kosovom.

Prve utakmice u novom ciklusu takmičenja Liga nacija igraju se od 24. do 26. septembra, dok je završno kolo grupne faze zakazano za period od 15. do 17. novembra 2026. godine. UEFA će dan nakon žrijeba potvrditi tačan raspored susreta.

Reprezentacija Poljske i dalje se oslanja na iskusne internacionalce iz najjačih evropskih liga, predvođene napadačem Robertom Lewandowskim, uz stabilnu posljednju liniju i tehnički kvalitetan vezni red. Riječ je o selekciji koja godinama održava kontinuitet nastupa na velikim takmičenjima i koja je prepoznatljiva po organizovanoj igri i efikasnosti u završnici.

Rumunija u novi ciklus ulazi sa podmlađenim sastavom i nekoliko vrlo vrijednih pojedinaca iz evropskih klubova. Okosnicu čine igrači iz italijanske, španske i nizozemske lige, a ova reprezentacija je već bila protivnik BiH u prethodnim kvalifikacionim ciklusima, pa između timova nema mnogo nepoznanica.

Švedska dolazi sa izuzetno kvalitetnim i tržišno vrijednim kadrom u kojem su nosioci igre nogometaši iz engleske Premier lige i drugih najjačih prvenstava. Iako nisu ostvarili očekivan rezultat u prethodnim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, riječ je o selekciji sa velikim individualnim potencijalom i napadačkom snagom.

Prema pravilima takmičenja Liga nacija, pobjednici grupa izborit će plasman u viši rang, dok će posljednjeplasirane ekipe ispasti u nižu ligu. Drugoplasirane i trećeplasirane reprezentacije igrat će doigravanje za promociju ili opstanak, a ti susreti planirani su za mart 2027. godine.