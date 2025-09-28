Lijepa gesta: Vijećnik GV Tuzla donirao konje i pridružio se radu Kluba „Zmajevo srce“

RTV SLON

Vijećnik Gradskog vijeća Tuzla, Mensur Mujezinović, ponovo je pokazao posvećenost zajednici i podršci najosjetljivijim kategorijama društva.

Mujezinović je osigurao dva konja za izletište „Zmajevo srce“, namijenjeno djeci sa invaliditetom i djeci oboljeloj od malignih bolesti, čime je obogatio sadržaj prostora koji pruža sigurno i inkluzivno okruženje.

Osim toga, najavio je da će jedan dan u sedmici raditi kao barmen u Klubu „Zmajevo srce“, kako bi direktno podržao mlade osobe s Down sindromom koje svojim svakodnevnim trudom i angažmanom doprinose stvaranju inkluzivnijeg društva.

„Zmajevo srce“ već godinama okuplja i inspiriše djecu, roditelje i volontere, a ovakvi potezi dodatno jačaju poruku solidarnosti i zajedništva.

