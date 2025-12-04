Lista ortopedskih pomagala TK proširena na 150 stavki

Ali Huremović
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je novu Odluku o Jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala, kojom je broj dostupnih pomagala povećan na ukupno 150. Za ovu namjenu u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2026. godinu predviđeno je 9 miliona KM.

Učešće Zavoda povećano je za više važnih pomagala, uključujući očne i govorne proteze, ortoze za trup, dvokomorne pacemakere i revizione endoproteze kuka, što smanjuje finansijski teret za pacijente. Uvedena su i nova pomagala, poput kontaktnih leća i prizmi, satova sa Brajevim pismom za slijepe osobe, zvučnih satova, modernih neurohirurških sistema za liječenje hidrocefalusa i novih endoproteza kuka.

Na listi su izvršene i izmjene u indikacijama, rokovima korištenja i potrebnoj dokumentaciji, kako bi sistem bio usklađen sa savremenim medicinskim praksama. Pomagala koristi oko 36.200 osiguranika, a u prvih 11 mjeseci 2025. godine propisano je 93.700 potvrda.

