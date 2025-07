Ljeto i visoke temperature: Ovo morate imati u autu kad krenete na godišnji

Vrućine, duga putovanja prema obali, gužve na granicama, stalna zaustavljanja, paljenje i gašenje vozila – sve to postaje dio ljetne rutine kada se krene na godišnji odmor. Takva slika mnogima je već postala poznata i gotovo očekivana.

Ipak, ono čega se svi vozači najviše plaše, a o čemu malo ko na vrijeme razmišlja, jeste – šta ako automobil prokuha usred puta?

Mnogi na to ne pomišljaju, nadajući se da će ih takva situacija zaobići, ali automehaničari upozoravaju da se to dešava češće nego što se misli.

Automehaničari pojašnjavaju šta bi svaki vozač trebao imati u automobilu prije nego krene na put, posebno tokom velikih vrućina.

Prva stvar je – boca destilovane vode ili antifriza. Bez toga, kaže, ne bi trebalo ni kretati na put.

Ako dođe do pregrijavanja motora, važno je znati da ne smijete odmah otvarati čep i dodavati tečnost. U protivnom, može doći do ozbiljnih opekotina. Vozilo treba odmah ugasiti, sačekati najmanje 15 do 20 minuta da se motor ohladi, a tek potom pažljivo otvoriti posudu i doliti antifriz ili destilovanu vodu.

Pregrijavanje je najčešće znak da s vozilom nešto nije u redu – bilo da je riječ o hladnjaku, pumpi za vodu, termostatu ili nekoj drugoj komponenti, kvar se mora što prije dijagnosticirati i otkloniti kod majstora.

Dalje savjetuje i da se u autu uvijek nosi set za krpljenje guma, jer puknuće gume na putu, naročito u zabačenim područjima, može postati ozbiljan problem. Set je koristan u situacijama kada, na primjer, naletite na šraf, ekser ili sličan predmet koji može probušiti gumu.

Ne treba zaboraviti ni protivpožarni aparat. Iako ga zakon ne propisuje u svim zemljama, Zogović naglašava da je on obavezan u Grčkoj – destinaciji gdje ljetuje veliki broj turista sa Balkana. Njegov savjet je da ga nosite bez obzira na to gdje putujete. Možda neće trebati vama, ali nekome drugom možete pomoći, a to može biti presudno.

„Protivpožarni aparat nek bude u kolima. Ako vam ne zatreba, odlično – ali bolje da ga imate“, kažu mehaničari.