Peti najtopliji januar u historiji Zemlje uprkos hladnim talasima u SAD i Evropi

Nedžida Sprečaković
Peti najtopliji januar u historiji mjerenja zabilježen je globalno uprkos hladnim talasima u SAD i Evropi, saopćio je klimatski monitoring Evropske unije, uz podatak da je prosječna temperatura bila 1,47 stepeni iznad predindustrijskog nivoa, dok su dijelovi Evrope imali najhladniji januar od 2010. godine, a SAD bile pogođene snažnim zimskim olujama.
Foto: Ilustracija

Peti najtopliji januar u historiji mjerenja zabilježen je na globalnom nivou uprkos snažnim hladnim talasima koji su tokom mjeseca zahvatili Sjedinjene Američke Države i veliki dio Evrope, pokazali su najnoviji podaci klimatskog monitoringa Evropske unije.

Prema izvještaju Copernicus službe za klimatske promjene, sjeverna hemisfera je u posljednjim sedmicama januara bila pod utjecajem prodora ledenog zraka zbog poremećaja u polarnoj mlaznoj struji, što je donijelo ekstremno niske temperature u pojedinim područjima. Ipak, globalna slika je drugačija, jer su prosječne mjesečne temperature bile iznad višegodišnjeg prosjeka u većem dijelu svijeta, uključujući široke zone Arktika i zapadne dijelove Sjeverne Amerike.

Prosječna globalna temperatura u januaru bila je za 1,47 stepeni Celzijusa viša u odnosu na predindustrijski period, što je dodatno učvrstilo podatak da je ovo peti najtopliji januar otkako postoje savremena mjerenja. Stručnjaci navode da ovakvi kontrasti, istovremeno vrlo hladno vrijeme u jednim i neuobičajeno toplo u drugim regijama, pokazuju složenost klimatskog sistema.

Evropa je, s druge strane, imala najhladniji januar od 2010. godine, uz prosječnu temperaturu od 2,34 stepena, dok su Sjedinjene Američke Države bile pogođene snažnim zimskim olujama koje su donijele snijeg i led od Novog Meksika do savezne države Maine, a prema dostupnim podacima ti vremenski ekstremi povezani su sa više od stotinu smrtnih slučajeva.

Naučnici podsjećaju da dugoročni trend ostaje nepromijenjen, planeta nastavlja period zagrijavanja uzrokovan ljudskim djelovanjem, a peti najtopliji januar dolazi nakon godina koje su već oborile temperaturne rekorde na globalnom nivou.

pročitajte i ovo

Vijesti

Danas oblačno nebo i slaba kiša

BiH

Vremenska prognoza: Danas oblačno, ponegdje sa kišom

Istaknuto

Vrijeme u Tuzli danas oblačno, kiša stiže oko podne

BiH

Vremenska prognoza: FHMZ izdao narandžasto upozorenje za veći dio BiH

Vijesti

Meteorolozi najavljuju promjenljivo vrijeme

BiH

Vremenska prognoza: Danas oblačno, ponegdje s padavinama

Tuzla i TK

Inicijativa za autobusnu liniju između Tuzle i Aerodroma Tuzla ide pred nadležno ministarstvo

Vijesti

Presuda za ubistvou Tuzli, optuženi dobio preko 10 godina zatvora

Vijesti

Šta znače brojevi u bar kodu i kako ih pravilno čitati

Vijesti

Nove cijene cigareta od marta u BiH, objavljeni cjenovnici više proizvođača

Tuzla i TK

Vlada TK nastavlja ulaganja u UKC Tuzla, uskoro i drugi linearni akcelerator

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]