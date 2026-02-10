Peti najtopliji januar u historiji mjerenja zabilježen je na globalnom nivou uprkos snažnim hladnim talasima koji su tokom mjeseca zahvatili Sjedinjene Američke Države i veliki dio Evrope, pokazali su najnoviji podaci klimatskog monitoringa Evropske unije.

Prema izvještaju Copernicus službe za klimatske promjene, sjeverna hemisfera je u posljednjim sedmicama januara bila pod utjecajem prodora ledenog zraka zbog poremećaja u polarnoj mlaznoj struji, što je donijelo ekstremno niske temperature u pojedinim područjima. Ipak, globalna slika je drugačija, jer su prosječne mjesečne temperature bile iznad višegodišnjeg prosjeka u većem dijelu svijeta, uključujući široke zone Arktika i zapadne dijelove Sjeverne Amerike.

Prosječna globalna temperatura u januaru bila je za 1,47 stepeni Celzijusa viša u odnosu na predindustrijski period, što je dodatno učvrstilo podatak da je ovo peti najtopliji januar otkako postoje savremena mjerenja. Stručnjaci navode da ovakvi kontrasti, istovremeno vrlo hladno vrijeme u jednim i neuobičajeno toplo u drugim regijama, pokazuju složenost klimatskog sistema.

Evropa je, s druge strane, imala najhladniji januar od 2010. godine, uz prosječnu temperaturu od 2,34 stepena, dok su Sjedinjene Američke Države bile pogođene snažnim zimskim olujama koje su donijele snijeg i led od Novog Meksika do savezne države Maine, a prema dostupnim podacima ti vremenski ekstremi povezani su sa više od stotinu smrtnih slučajeva.

Naučnici podsjećaju da dugoročni trend ostaje nepromijenjen, planeta nastavlja period zagrijavanja uzrokovan ljudskim djelovanjem, a peti najtopliji januar dolazi nakon godina koje su već oborile temperaturne rekorde na globalnom nivou.