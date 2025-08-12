Lobiranje Vlade RS ne prestaje, potpisan je dvomjesečni ugovor vrijedan 100.000 američkih dolara sa kompanijom GS2 Law PLLC iz SAD-a, s ciljem da lobiranjem popravlja imidža sankcionisanih zvaničnika RS-a i eventualnog skidanja sa američke liste sankcija.

Ugovor, objavljen 12. augusta na stranici američkog registra stranih agenata (FARA), potpisali su ministar evropskih integracija i međunarodne saradnje RS-a Zlatan Klokić i predsjednik uprave GS2 Law Robert Garson. Lobistička firma, plaćena iz budžeta RS-a, treba pružati pravne savjete u osporavanju odluka Ureda za kontrolu imovine stranaca (OFAC) Ministarstva finansija SAD-a, te sarađivati sa State Departmentom kako bi se promijenila američka politika prema Dodiku i RS-u.

U dokumentu se navodi i da će firma potencijalno lobirati u američkom Kongresu, a među zadacima je i predstavljanje RS-a kao saveznika SAD-a i Izraela te ukazivanje na navodni vjerski progon i ugrožavanje judeo-kršćanskih vrijednosti.

Iz Transparency Internationala BiH upozoravaju da su ovakvi ugovori netransparentni i bez dokazanih rezultata, te da se novac troši na popravljanje imidža pojedinaca iz vlasti.

Ovo je četvrti lobistički angažman RS-a u SAD-u ove godine. Ranije su ugovori sklopljeni s firmama “Tactic COC”, “Mo Strategies, Inc.” i “Becker & Poliakoff”, a u martu je Dodik sarađivao i sa bivšim guvernerom Illinoisa Rodom Blagojevićem, osuđenim za korupciju, koji ga od tada javno brani i poziva na preispitivanje američkih sankcija.