Magazinović: Odluka Ustavnog suda novi poraz Dodikove politike

RTV SLON
magazinović

Bosna i Hercegovina je pravna država u kojoj odluke donose institucije u skladu sa zakonima i Ustavom. Drugačije ne može – izjavio je za Fenu poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović, nakon što je danas Ustavni sud BiH, rješavajući zahtjev četrnaest članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, donio Odluku o privremenoj mjeri kojom se privremeno stavljaju van snage tačke 6, 7. i 8. Zaključaka koje je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na 24. posebnoj sjednici održanoj 22. augusta ove godine.

– Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom se do donošenja konačne odluke stavljaju van snage zaključci Narodne skupštine RS, svi akti doneseni na osnovu zaključaka koje je usvojila NSRS u vezi sa odlukom Centralne izborne komisije o prestanku mandata Miloradu Dodiku i kojom se zabranjuje svim zakonodavnim izvršnim i sudskim institucijama u Republici Srpskoj, kao i službenim licima u tim institucijama da poduzimaju bilo kakve radnje na osnovu tih zaključaka, još je jedan dokaz da sila i nepoštivanje pravnog sistema ne prolaze – kazao je Magazinović.

Ovo je također, dodao je, još jedan u nizu poraza bahate politike Milorada Dodika i njegovih sljedbenika.

Podsjetio je da su podnosioci tog zahtjeva poslanici četiri zastupnička kluba – SDP BiH, Narod i pravda, Naša stranka – BHI KF i Mješoviti klub zastupnika.

– Mislim da mogu govoriti u ime svih kada kažem da očekujem da i konačna odluka Suda bude u istom pravcu kao ova današnja. Što prije svi politički akteri u Bosni i Hercegovini shvate da se Ustav i zakoni moraju poštovati i iz svojih glava izbiju iluziju da je bilo ko veći i važniji od države, prije će nam svima zajedno biti bolje – zaključio je Magazinović za Fenu.

