Magla smanjuje vidljivost, vozači se pozivaju na oprez

U jutarnjim satima na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove iz BIHAMK-a upozorvaaju na maglu koja smanjuje vidljivost, ponegdje i ispod 100 metara. Izdvajamo dionicu autoceste A-1 Lepenica-Bradina, kao i putne pravce: Konjic-Jablanica-Prozor, Bosanski Petrovac-Vrtoče, Drvar-Resanovci, dionice dolinom rijeke Vrbas, kao i puteve na području Tuzlanskog kantona. U područjima sa maglom ceste su vlažne i mjestimično klizave. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu.

U toku je sanacija kosine na magistralnoj cesti Olovo-Semizovac, zbog čega se saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila. Podsjećamo, na istoj magistralnoj cesti, ali na drugoj lokaciji, također se izvode sanacioni radovi i saobraćanje je usporeno.

U mjestu Donje Paprasko, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, izvode se radovi na sanaciji dilatacija na mostu. Na mjestu radova postavljeni su semafori i saobraća se usporeno, jednom trakom.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj je zatvorena cijev tunela Bijela Vlaka, na dionici autoceste A-1 Bijača-Počitelj. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Zbog izvođenja radova na implementaciji kablovske kanalizacije na dionici autoceste A-1 Kakanj-Visoko, za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna traka.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), te na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila, za sada, protiče uz kraća zadržavanja. Tokom dana, a posebno u večernjim satima, očekujemo pojačan promet vozila.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Iz BIHAMK-a napominju vozače da je na cestama u Bosni i Hercegovini obavezno posjedovanje zimske opreme.