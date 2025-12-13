Makarević: BiH ima potencijal biti mnogo brže rastuća ekonomija

Vijeće stranih investitora Bosne i Hercegovine danas predstavlja jednu od ključnih platformi putem koje strani investitori komuniciraju svoje potrebe i prijedloge prema donosiocima odluka, istakao je u intervjuu za Fenu izvršni direktor Vijeća stranih investitora BiH Nedim Makarević.

Kako je naveo, u proteklih 19 godina FIC je bio inicijator brojnih reformskih procesa, od ukidanja parafiskalnih nameta do promjena koje su imale direktan uticaj na unapređenje poslovnog ambijenta u BiH.

„Stvorili smo tradiciju dijaloga, ali i odgovornosti, jer iza svake preporuke stoji iskustvo kompanija koje posluju u realnom sektoru, ulažu vlastiti kapital i zapošljavaju hiljade ljudi. Periodično objavljujemo Bijelu knjigu i poslovni barometar koji jasno pokazuju stanje i puls bh. privrede“, rekao je Makarević.

I pored određenih pomaka, BiH se, prema njegovim riječima, i dalje suočava s ozbiljnim preprekama koje usporavaju investicije.

„Pravna nesigurnost ostaje najčešća primjedba investitora. Svaka spora presuda, nedosljedna sudska praksa ili neriješen spor šalju negativnu poruku tržištu. Administrativna rascjepkanost posebno pogađa investitore koji posluju u više kantona ili entiteta, jer pravila nisu usklađena. Investitori traže digitalizovane, transparentne i brze procedure, a to još nije u potpunosti postignuto“, upozorio je Makarević.

Ipak, dodaje da su pozitivni pomaci vidljivi i da institucije sve češće uvažavaju stavove FIC-a.

„Investitori danas prepoznaju da FIC više nije samo savjetodavno tijelo, već institucija koja učestvuje u kreiranju reformskih politika, zastupa interese svojih članica i predstavlja glas najstabilnijeg dijela bh. ekonomije“, naglasio je.

Govoreći o ekonomskom potencijalu zemlje, Makarević ističe da BiH ima realne šanse za znatno brži rast.

„BiH ima potencijal da bude mnogo brže rastuća ekonomija, ali za to je potrebno ubrzati donošenje odluka i dodatno ojačati vladavinu prava. Na tome radimo svakodnevno“, kazao je.

FIC BiH danas okuplja više od 80 značajnih domaćih i stranih kompanija iz industrije, bankarstva, energetike, maloprodaje, farmaceutike, IT sektora, metalske industrije i logistike. Te kompanije direktno zapošljavaju više od 20.000 građana BiH, dok indirektno utiču na egzistenciju još desetina hiljada porodica.

„Članice FIC-a su do danas uložile gotovo 10 milijardi KM u BiH. Te investicije nisu samo brojke – to su fabrike, nova radna mjesta, tehnološki iskoraci i standardi koji mijenjaju strukturu bh. ekonomije“, podsjetio je Makarević.

Iako se BiH često spominje kroz izazove, realni investitori, kako navodi, prepoznaju i brojne konkurentske prednosti.

„Geostrateški položaj u srcu Evrope čini BiH idealnom za near-shoring, trend koji Evropska unija dodatno ubrzava. Porez na dobit od 10 posto jedan je od najnižih u Evropi, a cijene energije među konkurentnijima, što je ključno za proizvodne i energetski intenzivne industrije“, rekao je.

Posebno je izdvojio ljudski kapital kao najveću prednost zemlje.

„Naši inženjeri, IT stručnjaci, majstori i medicinski radnici izuzetno su cijenjeni širom Evrope. Njihova radna etika i fleksibilnost često nadmašuju očekivanja investitora. Uz to, pristup tržištu EU bez carina i snažna industrijska tradicija čine BiH vrlo privlačnom destinacijom“, istakao je Makarević.

Govoreći o dijaspori, naglasio je da ona predstavlja jedan od najvrednijih resursa BiH.

„Dijaspora je globalna mreža znanja, kapitala i povjerenja. Sve veći broj uspješnih ljudi želi ulagati u BiH. Zato smo pokrenuli platformu FIC-dijaspora, koja ima za cilj povezivanje investitora iz dijaspore s institucijama u BiH kroz investicione prilike, umrežavanje i administrativnu podršku“, kazao je.

Dodao je da dijaspora može biti strateški partner u modernizaciji ekonomije, energetici, IT sektoru, medicinskom turizmu i izvoznim industrijama, ali da su za to potrebna jasna i stabilna pravila.

Makarević je naveo da izbor najznačajnijeg stranog investitora za 2025. godinu potvrđuje širinu ekonomskog potencijala BiH, od autoindustrije i energetike do IT-a i prehrambenog sektora.

„Energetika, posebno obnovljivi izvori energije, predstavlja najveći potencijal. IT sektor je već dokazao kvalitet, posebno u oblasti cyber sigurnosti, umjetne inteligencije i outsourcinga, dok agroindustrija još uvijek nije dovoljno iskorištena“, rekao je.

Na kraju je naglasio da FIC BiH u narednom periodu prelazi u aktivniju fazu djelovanja.

„Fokus u narednoj godini bit će snažnije reformsko lobiranje, konkretni zakonski prijedlozi, uklanjanje birokratskih barijera i strateško pozicioniranje BiH kao near-shoring destinacije. FIC će se pozicionirati kao centar koji povezuje investitore, institucije i vanjsku politiku BiH“, zaključio je Makarević.

U intervjuu za Fenu istakao je i da uvoz radne snage ne smije biti prepreka investicijama, već servis koji funkcioniše u interesu ekonomije i države.