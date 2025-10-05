Masna jetra: Tihi problem koji se prepoznaje po ovim simptomima

Masna jetra često se razvija neprimjetno, bez izraženih tegoba, ali postoje znakovi koje možete prepoznati i kod kuće. Ako primijetite više njih, važno je reagovati na vrijeme i potražiti savjet ljekara kako bi se spriječile ozbiljnije posljedice.

Umor koji ne prolazi

Jedan od ranih pokazatelja problema s jetrom je stalni osjećaj iscrpljenosti koji ne nestaje ni nakon dovoljno sna ili odmora. Ako umor traje duže, a uz to primjećujete i druge promjene u organizmu, poput nadutosti ili težine u stomaku, to može biti znak masne jetre.

Nelagodnost u gornjem desnom dijelu stomaka

Blaga ili tupa bol ispod desnog rebarnog luka, osjećaj pritiska ili nadutosti u predjelu jetre, često prate nakupljanje masti i početnu upalu. Ovaj osjećaj može postati izraženiji nakon obilnih obroka, posebno onih s više masnoća i šećera.

Povećan obim struka i masnoća oko stomaka

Masna jetra često ide ruku pod ruku s nagomilavanjem masnog tkiva u predjelu trbuha. Osobe koje primijete da im se obim struka povećava, iako ne mijenjaju navike u ishrani, trebale bi provjeriti stanje jetre, jer višak visceralne masti direktno utiče na njeno zdravlje.

Promjene boje kože i mokraće

Žućkasta koža, tamnija mokraća i stalna nadutost mogu biti znak da jetra ne obavlja svoje funkcije u potpunosti. Ovi simptomi obično se javljaju u kombinaciji s osjećajem težine u stomaku i promjenama u probavi.

Dobijanje kilograma bez jasnog razloga

Teškoće s mršavljenjem ili postepeno dobijanje kilograma, uprkos pravilnoj ishrani i fizičkoj aktivnosti, mogu ukazivati na metaboličke promjene povezane s masnom jetrom. Često se uz to javljaju povišene vrijednosti šećera u krvi, holesterola i triglicerida.

Faktori rizika

Najveći rizik za razvoj masne jetre imaju osobe s viškom kilograma, dijabetesom tipa 2, povišenim masnoćama u krvi i one koje rijetko vježbaju. Prekomjerna konzumacija alkohola dodatno povećava vjerovatnoću razvoja bolesti, iako se masna jetra može javiti i kod osoba koje ne piju alkohol.

Šta učiniti ako prepoznate simptome

Ako sumnjate na masnu jetru, najbolje je uraditi laboratorijske analize i ultrazvuk abdomena. Istovremeno treba uvesti promjene u načinu života: smanjiti unos prerađene hrane, šećera i alkohola, povećati fizičku aktivnost i unos svježeg voća i povrća.

Male, ali dosljedne promjene mogu značajno poboljšati rad jetre i spriječiti napredovanje bolesti. Pravovremena reakcija ključ je očuvanja zdravlja ovog vitalnog organa.

