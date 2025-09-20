Memorijalni centar Srebrenica – Potočari obilježava 22. godišnjicu otvaranja

Na današnji dan 2003. godine, tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton svečano je otvorio Memorijalni centar Srebrenica–Potočari, spomen-obilježje i mezarje žrtvama genocida koji je Vojska RS, pod komandom ratnog zločinca Ratka Mladića, počinila 11. jula 1995. godine.

U martu iste godine izvršen je ukop prvih 600 identificiranih žrtava, a sukcesivnim ukopima, svake godine, mezarje je postalo centralno mjesto sjećanja i čuvanja uspomene na stradale Srebreničane.

Visoki predstavnik Wolfgang Petritsch donio je 25. oktobra 2000. odluku o trajnom određivanju lokacije u Potočarima za mezarje i spomen-obilježje. Godinu kasnije, 10. maja 2001, osnovana je Fondacija Srebrenica–Potočari kao neprofitna organizacija zadužena za izgradnju i održavanje kompleksa.

Lokacija nekadašnje Fabrike akumulatora, u kojoj je bio smješten holandski bataljon tokom 1994. i 1995. godine, 25. marta 2003. godine odlukom Pedija Ešdauna pripojena je Memorijalnom centru. Konačno, 25. juna 2007. godine, visoki predstavnik Christian Schwarz-Schilling donio je zakon kojim je Memorijalni centar ustanovljen kao pravni nasljednik Fondacije.

Danas Memorijalni centar u Potočarima radi radnim danima od 8 do 16 sati, a posjetiocima su na raspolaganju kustosi i prevodilac. Grupne posjete obuhvataju obilazak mezarja, historijski čas o događajima iz jula 1995. godine, posjetu Spomen-sobi te projekciju dokumentarnog filma.