Milorad Dodik: Ponosan sam jer RS svaki dan radi i ne stoji

RTV SLON
Milorad Dodik
Foto: Fena

Lider SNSD-a i bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da je ponosan na činjenicu da, kako kaže, Republika Srpska svakodnevno radi i napreduje.

„Ponosan sam jer Republika Srpska svaki dan radi i ne stoji. To vidim svaki put kada sam s našim narodom i osjetim da ljudi imaju želju da brane Republiku Srpsku u svakom pogledu“, naveo je Dodik.

On je podsjetio da je tokom protekle sedmice boravio u Moskvi, gdje je imao susrete s ruskim zvaničnicima.

„Tokom sedmice posjetio sam Moskvu i razgovarao sa ministrom inostranih poslova Sergejem Lavrovom i drugim visokim zvaničnicima Rusije, koji su dali punu podršku našim naporima da odbranimo i ojačamo Republiku Srpsku“, istakao je Dodik.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Večeras finale Eurobasketa, evo gdje možete gledati

Sport

KBS Tuzla: Mladi karatista osvojio medalju na Mediteranskom prvenstvu

BiH

Evo kako izgleda novi račun za struju sa blok tarifama

Vijesti

Nešković: Zbog Dodika odbijeno 40 miliona eura za izgradnju puta smrti

Vijesti

Najviša zgrada u Evropskoj uniji: Neboder od 310 metara visine i 57 liftova

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]