Milorad Dodik: Ponosan sam jer RS svaki dan radi i ne stoji

Lider SNSD-a i bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da je ponosan na činjenicu da, kako kaže, Republika Srpska svakodnevno radi i napreduje.

„Ponosan sam jer Republika Srpska svaki dan radi i ne stoji. To vidim svaki put kada sam s našim narodom i osjetim da ljudi imaju želju da brane Republiku Srpsku u svakom pogledu“, naveo je Dodik.

On je podsjetio da je tokom protekle sedmice boravio u Moskvi, gdje je imao susrete s ruskim zvaničnicima.

„Tokom sedmice posjetio sam Moskvu i razgovarao sa ministrom inostranih poslova Sergejem Lavrovom i drugim visokim zvaničnicima Rusije, koji su dali punu podršku našim naporima da odbranimo i ojačamo Republiku Srpsku“, istakao je Dodik.