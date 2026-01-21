Ministarstvo obrazovanja TK raspisalo ponovni konkurs za svečanu pjesmu u školama

Arnela Šiljković - Bojić

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je ponovni javni konkurs za odabir svečane pjesme koja će se intonirati u osnovnim i srednjim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona.

Konkurs je raspisan na osnovu Pravilnika o obaveznom isticanju simbola i intoniranju himne Bosne i Hercegovine u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, te odabiru i intoniranju svečane pjesme u školama čiji je osnivač Skupština TK, kao i odluke Ministarstva o raspisivanju konkursa od 20. januara 2026. godine.

Prijava se vrši na prijavnom obrascu, a dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti, uz posebnu zatvorenu kovertu sa šifrom, na adresu Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona putem Centralne pisarnice kantonalnih organa TK, u ulici Fra Grge Martića broj 8 u Tuzli, s naznakom: „Prijava na Javni konkurs za odabir svečane pjesme – ne otvaraj“.

Više detalja dostupno je OVDJE

