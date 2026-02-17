Mirzad Mehanović novo pojačanje FK Sloboda

Nedžida Sprečaković
Fudbaler Mirzad Mehanović novi je igrač FK Sloboda Tuzla, potvrdili su iz tuzlanskog kluba.
Fudbaler Mirzad Mehanović novi je igrač FK Sloboda Tuzla.

Fudbaler Mirzad Mehanović novi je igrač FK Sloboda Tuzla, potvrdili su iz tuzlanskog kluba. Iskusni vezni igrač dolazi kao pojačanje uoči nastavka prvenstvene sezone.

Iz Slobode su saopćili da je Mehanović potpisao ugovor do kraja tekuće sezone i da će se odmah priključiti ekipi na treninzima i pripremama. U klub stiže iz iranskog Mes Rafsanjan F.C., gdje je bio pod važećim ugovorom do ljeta 2026. godine.

Riječ je o igraču sredine terena koji je prepoznat po kreativnosti, pregledu igre i iskustvu, što bi trebalo donijeti dodatnu stabilnost u veznoj liniji tuzlanskog tima u završnici takmičarske godine. U klubu očekuju da će njegovo međunarodno iskustvo biti značajan doprinos borbi za bolji plasman na tabeli.

Mehanović je rođen u Srebrenici, a tokom karijere nastupao je za više klubova u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Između ostalog, igrao je za Tuzla City i Radnik iz Bijeljine, kao i za klubove u Češkoj, Kazahstanu i Uzbekistanu, prije odlaska u Iran.

Dolaskom Mehanovića, Sloboda dodatno pojačava konkurenciju u veznom redu pred odlučujuće utakmice u nastavku sezone.

