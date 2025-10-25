Mladi Egipćanin novo pojačanje RK Sloboda

Rukometni klub Sloboda Tuzla doveo je novo pojačanje u svoje redove, te tako nastavio s politikom ulaganja u mlade i perspektivne igrače koji će predstavljati budućnost kluba. Najnovije pojačanje je Kareem Hamdy, rođen 2007. godine u Gizi (Egipat), koji je u redove Crveno-crnih stigao na poziciju lijevog beka. Iako ima samo 18 godina, iza sebe već ima značajno iskustvo, između ostalog i nastup na Svjetskom prvenstvu za igrače do 19 godina, gdje je s reprezentacijom Egipta osvojio peto mjesto.

Hamdy dolazi iz renomiranog egipatskog kluba Al Gezira iz Kaira, u kojem je prošao sve omladinske kategorije i upisao prve minute u seniorskom timu. Upravo ti nastupi donijeli su mu poziv u nacionalnu selekciju, što je potvrdilo njegov potencijal i kvalitet.

Mladi rukometaš već je počeo s treninzima u Tuzli i ističe da su ga prvi utisci oduševili:

“Sretan sam i ponosan što sam u Tuzli. Saigrači i trener su me srdačno dočekali, kao i svi ostali u klubu. Već sam odradio prvi trening, obišao teretanu i klupske prostorije. Uslovi za rad su izuzetni.”

Kareem vjeruje da je dolazak u Slobodu pravi korak u njegovoj karijeri:

“Klub je stabilan i pruža prilike mladim igračima. Vjerujem da je ovo idealan korak u mojoj karijeri.”

Hamdy je po dolasku u Bosnu i Hercegovinu imao priliku upoznati grad i nove saigrače, a dojmovi su, kako kaže, izuzetno pozitivni.

“Tuzla je prelijep grad. Prošetao sam centrom grada, koji je divan i pun mladih ljudi.”

“Prvi doticaj sa ekipom bio je za vrijeme priprema za sutrašnju utakmicu. Vlada radna atmosfera i dobra energija. Vidi se da je veliki broj mladih igrača u ekipi. Trener je mlad i sve dobro funkcionira.”

Mladi Egipćanin poznat je po snažnom šutu i borbenom duhu, što je i sam potvrdio:

“Publika od mene može očekivati borbu na terenu i dobar pristup. Šutiranje spolja je nešto što smatram boljom karakteristikom, a vjerujem da ću pomoći i u drugim elementima igre.”

Na kraju, Hamdy je zahvalio klubu na ukazanoj prilici:

“Hvala Slobodi na pruženoj prilici i nadam se da ćemo imati mnogo sretnih trenutaka zajedno.”