Moja TV usluga od 1. aprila 2026. godine donosi izmjene u programskom sadržaju koje podrazumijevaju povlačenje određenih TV kanala i dodatnih paketa, ali i uvođenje novog TV sadržaja.

Prema zvaničnom obavještenju, od navedenog datuma iz programske ponude povlače se TV kanali iz Pink grupacije, uključujući dodatni paket kanala Pink+, Pink E paket, Paket Zadruga, kao i dodatni Pink paket TV kanala u okviru Moja webTV usluge.

Ove izmjene znače da će TV kanali iz Pink grupacije biti povučeni iz osnovnih TV paketa Moja TV Net M, Moja TV Net L, Moja TV Full M i Moja TV Full L. Preciznije, iz paketa Moja TV Net M i Moja TV Full M povlači se dodatni paket Pink+, dok se iz paketa Moja TV Net L i Moja TV Full L povlače paketi Pink+ i Pink E.

Moja TV usluga i pravo na raskid ugovora bez naknade

S obzirom na to da su dodatni paketi Pink+ i Pink E posebno navedeni u Cjenovniku kao sastavni dio Moja TV paketa, odnosno Paketa dodatnih TV sadržaja M i Paketa dodatnih TV sadržaja L, korisnicima se priznaje pravo izbora u vezi s najavljenim izmjenama.

Korisnici koji imaju zaključen ugovor s obaveznim trajanjem imaju pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid u periodu od 2. marta do 31. marta 2026. godine.

Ipak, ovo pravo ne odnosi se na korisnike koji imaju zaključen ugovor na 12 ili 24 mjeseca za asembliranu uslugu uz kupovinu uređaja po sniženoj cijeni, kao ni na korisnike koji imaju zaključen ugovor na 12 ili 24 mjeseca za kupovinu uređaja iz Partnerske ponude BH Telecoma.

Korisnici ostalih Moja TV paketa ne ostvaruju pravo na raskid ugovora bez naknade.

Novi TV kanali i servis Voyo u okviru Moja TV usluge

Istovremeno s povlačenjem navedenih kanala, planirano je dodavanje novih TV kanala i servisa Voyo bez dodatne naknade u Moja TV M i Moja TV L pakete. Na taj način osnovni TV paket ovih korisnika postaje sadržajno i vrijednosno bogatiji, uključujući ukupno 150 TV kanala, kako je definisano Cjenovnikom.

Cjenovnik i Specifični uslovi bit će dostupni od 1. aprila 2026. godine na web stranici www.bhtelecom.ba, kao i na svim prodajnim mjestima BH Telecoma.

Za dodatne informacije korisnici mogu besplatno pozvati broj korisničke podrške 1444.

