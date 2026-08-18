Mokri kolovozi i brojni radovi usporavaju saobraćaj u BiH

Zbog kiše koja je tokom noći padala u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, a ponegdje i dalje pada, vozačima se skreće pažnja na mjestimično mokar i klizav kolovoz.

Iz BIHAMK-a upozoravaju da sezona godišnjih odmora, zajedno s brojnim aktuelnim radovima, dodatno usporava saobraćaj na pojedinim dionicama, zbog čega se vozačima savjetuje da putovanja planiraju u skladu s mogućim zastojima.

Saobraćaj je potpuno obustavljen za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce–Crna Rijeka, u mjestu Podmilačje, zbog izvođenja radova. Vozila se za vrijeme obustave preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić Grada.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila–Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja–Nemila, a vozila se preusmjeravaju na magistralnu cestu M-17.

Radovi su aktuelni i na autocesti A-1. Na dionici Lašva–Kakanj, u dužini od šest kilometara, zbog sanacije kolovoza jedna strana autoceste je zatvorena, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom.

Na dionici Sarajevo zapad–Lepenica saobraćaj je zbog radova preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje–Miljevina, Tuzla–Bijeljina i Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila veće mase saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Podromanija–Sumbulovac, preko prevoja Romanija, izvode se radovi na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Na usponu iz pravca Podromanije saobraća se usporeno, uz povremene obustave.

Usporeno se saobraća i na magistralnoj cesti Sarajevo–Lapišnica. Zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraćaj se odvija jednom trakom.

Kada je riječ o graničnim prelazima, duža kolona putničkih vozila zabilježena je na izlazu iz Bosne i Hercegovine na Graničnom prelazu Izačić.

Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 30 minuta.

Iz BIHAMK-a apeluju na vozače koji planiraju duža putovanja da se prije polaska informišu o stanju na cestama i trenutnim zadržavanjima na graničnim prelazima, te da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise.