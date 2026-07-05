Mundijal 2026: Večeras Brazil igra protiv Norveške, Meksiko dočekuje Englesku

Mundijal 2026 večeras donosi nova dva uzbudljiva susreta osmine finala, nakon kojih će biti poznata još dva učesnika četvrtfinala Svjetskog prvenstva.

Prvi meč igraju Brazil i Norveška. Brazilci su plasman među 16 najboljih izborili dramatičnom pobjedom nad Japanom rezultatom 2:1, a odlučujući pogodak postigao je Gabriel Martinelli u sudijskoj nadoknadi.

Norveška je do osmine finala stigla pobjedom protiv Obale Slonovače (2:1), a predvodi je golgeter Erling Haaland. Zanimljivo je da Brazil nikada nije pobijedio Norvešku u zvaničnim međusobnim utakmicama, što dodatno povećava očekivanja pred ovaj duel.

Drugi susret večeri igra se od 2 sata iza ponoći po našem vremenu, kada će domaćin Meksiko odmjeriti snage s reprezentacijom Engleske.

Meksikanci su do sada ostavili odličan utisak na prvenstvu i još nisu primili nijedan pogodak. U prethodnoj rundi bez većih problema savladali su Ekvador rezultatom 2:0.

Engleska je, s druge strane, teže od očekivanog izborila prolaz dalje nakon preokreta protiv Demokratske Republike Kongo. Junak susreta bio je kapiten Harry Kane, koji je s dva pogotka donio pobjedu od 2:1.

Pobjednici večerašnjih duela izborit će plasman u četvrtfinale i nastaviti borbu za naslov svjetskog prvaka.englesk