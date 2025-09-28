MVP BiH oštro reagovalo na saopćenje Srbije: Nedopustivo miješanje u unutrašnje poslove

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je oštru reakciju na saopćenje Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, u kojem se komentariše rad Stalne misije BiH pri Ujedinjenim nacijama i ambasadora Zlatka Lagumdžije.

U saopćenju Ministarstva naglašava se:

„Takvi istupi predstavljaju otvoreno i nedopustivo miješanje u unutrašnje poslove suverene države, što je suprotno temeljnim principima međunarodnog prava i dobrosusjedskih odnosa. Posebno odbacujemo pravno neutemeljene i politički motivisane izraze poput ‘kolektivne institucije BiH’ i ‘zajedničke institucije BiH’. Ustav Bosne i Hercegovine jasno definiše državne institucije kao institucije Bosne i Hercegovine i nijedan drugi termin nema ustavni legitimitet. Korištenje ovakvih izraza svjesni je pokušaj umanjivanja i derogiranja državnih institucija u pravnom i političkom smislu.“

Iz Ministarstva podsjećaju da „gospođa Željka Cvijanović na čiju se izjavu poziva Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, nije jedini član Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo trenutno čine tri ravnopravna člana – predsjedavajući Željko Komšić, član Denis Bećirović i članica Željka Cvijanović. Svako ignorisanje ove činjenice je direktno negiranje ustavne strukture Bosne i Hercegovine. Podsjećamo da u slučajevima kada Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne može donijeti odluke konsenzusom o pitanjima vanjske politike, odgovornost preuzima Ministarstvo vanjskih poslova BiH u skladu s Ustavom i svojim ovlaštenjima.“

U saopćenju se navodi i da su „članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izdavali instrukcije ambasadorima, generalnim konzulima i diplomatama koji dolaze iz Republike Srpske, uključujući i one u multilateralnim misijama, da lobiraju isključivo u interesu političkih stavova koje oni zastupaju zanemarujući Ustavom definisane nadležnosti i zvanične stavove institucija Bosne i Hercegovine. Takvo postupanje je grubo kršenje Ustava Bosne i Hercegovine i osnovnih pravila međunarodne diplomatije, a postavlja se pitanje zašto Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije na te aktivnosti nije reagovalo.“

Dalje se naglašava:

„Razumijemo da Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije još nije prihvatilo historijsku pobjedu Bosne i Hercegovine, njene Stalne misije pri UN i ambasadora Lagumdžije, ostvarenu 23. maja 2024. godine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvajanjem Rezolucije A/RES/78/282 – Međunarodni dan refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. Ova rezolucija predstavlja rezultat višegodišnjih napora na međunarodnoj afirmaciji istine, pravde i sjećanja na žrtve genocida. Međutim, ni emotivna reakcija na taj uspjeh ne može biti izgovor za kršenje diplomatskih normi i miješanje u unutrašnje poslove suverene države.“

Na kraju Ministarstvo vanjskih poslova BiH poručuje da Bosna i Hercegovina ostaje privržena principima dobrosusjedstva i uzajamnog poštovanja, ali da očekuje od Republike Srbije da „javne nastupe i diplomatsko djelovanje konačno uskladi s međunarodnim pravom, temeljnim principima suvereniteta i nemiješanja u unutrašnje stvari susjednih država“.

„Samo takav pristup može biti osnova za odnose koji doprinose miru, stabilnosti i saradnji u cijelom regionu“, zaključuje se u saopćenju.