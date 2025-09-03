Na granici kod Gradiške zaplijenjena droga, uhapšena dva strana državljanina

Akcija "Mula": Slobode lišeno 11 osoba

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu jučer su (02.09.2025.godine), po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, na Graničnom prelazu Gradiška, prilikom pretresa putničkog motornog vozila, inostranih registarskih oznaka, otkrili i privremeno oduzeli oko 4 kilograma praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu heroin i oko 30 grama praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain.

Slobode su lišena dva lica, strani državljani, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo „Neovlašten promet opojnim drogama“, propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, koja će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih biti predata u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Prilikom pretresa oduzeta su i dva mobilna telefona i putničko motorno vozilo.

Aktivnosti na terenu provedene su u saradnji sa policijskim službenicima Granične policije Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Operativna akcija“M16“ rezultat je višemjesečne saradnje sa partnerskim agencijama u regionu i Evropi.

SIPA nastavlja  rad na utvrđivanju svih činjenica vezano za navedeno krivično djelo, kao i rad na sprječavanju svih oblika kriminala, sa posebnim akcentom na neovlešteni promet opojnim drogama.

