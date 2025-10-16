Na sjednici VSTV-a najavljen početak suđenja Debevcu

U narednom periodu očekuje se početak suđenja suspendovanom predsjedniku Suda Bosne i Hercegovine Ranku Debevcu, potvrđeno je na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV).

Tokom sjednice je predstavljena Informacija o postupanju u predmetima koji se vode protiv nosilaca pravosudne funkcije za prvih šest mjeseci 2025. godine, u kojoj se navodi da je Odjel za unaprjeđenje učinkovitosti i kvaliteta rada u sudovima pratio šest predmeta koji se nalaze u fazi suđenja, od kojih su tri već okončana u prvostepenom postupku.

Otvoreni su predmeti Kantonalnog suda u Sarajevu protiv bivše sutkinje Lejle Fazlagić Pašić, predmet Općinskog suda u Sarajevu protiv tužioca Bože Mihajlovića, te predmet Općinskog suda u Gradačcu protiv sudija Joze Anđića i Momira Đošanovića.

„U prvom predmetu smo imali situaciju da je predmet prešao sa jednog sudije na drugog i u međuvremenu je bio zahtjev za prenos nadležnosti na Poseban odjel Vrhovnog suda Federacije. Međutim, predmet je u septembru ponovo vraćen Kantonalnom sudu tako da nije bilo postupanja u prethodnom razdoblju“, navodi se iz Odjela.

Predmet protiv suspendovanog tužioca Bože Mihajlovića također je stagnirao zbog promjene sudije.

„U razdoblju od šest mjeseci, sva ročišta koja su bila zakazana su i odgođena. Tek pred kraj polugodišta, došla je naredba za medicinsko vještačenje optuženog jer je to bio razlog za otkazivanje glavnih pretresa“, pojašnjeno je.

Predstavnica Odjela za unaprjeđenje učinkovitosti najavila je da se uskoro očekuje nastavak još nekoliko postupaka.

„Dva su već ušla u fazu glavnog pretresa, to su predmet protiv sutkinje Mirele Maličbegović i predmet protiv suspendirane sutkinje Katice Jozak Mađar. Imamo predmet koji će sad najvjerovatnije ući u fazu glavnog pretresa protiv bivšeg predsjednika Suda BiH“, kazala je predstavnica Odjela.

Podsjećamo, Ranko Debevec je ranije podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH, tražeći da se odluka o potvrđivanju optužnice za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja stavi van snage. O ovoj apelaciji Ustavni sud BiH još uvijek nije odlučivao.

Na sjednici je, uz ovu tačku, usvojen i vodič za izvještavanje o postupanju tužilaštava i sudova, koji je rezultat saradnje VSTV-a i Misije OSCE-a u BiH. Dokument ima za cilj unaprijediti razumijevanje i tačnost informisanja javnosti o radu pravosudnih institucija.

„‘Pravosuđe i mediji – vodič za izvještavanje o postupanju tužilaštava i sudova’ nastao je kao rezultat implementacije aktivnosti akcionog plana komunikacijske strategije vijeća za period 2022–2025. godine“, rekla je Dalila Hadžić iz Odjela za odnose s javnošću VSTV-a.

Autori vodiča su tužilac Kantonalnog tužilaštva Livanjskog kantona Danko Rimac, predsjednica Kantonalnog suda u Širokom Brijegu Katica Artuković i direktor Balkanske istraživačke mreže BiH Denis Džidić.

„Vodič se sastoji od tri poglavlja. Prvo objašnjava slijed i pravila postupaka koji su u nadležnosti tužilaštava,“ navela je Hadžić, dodavši da je to posebno važno zbog velikog interesa medija i broja upita koji se odnose na istrage.

Drugo poglavlje odnosi se na sudske postupke i izazove s kojima se novinari suočavaju tokom izvještavanja, dok treće donosi konkretne preporuke za profesionalno i odgovorno izvještavanje o predmetima pred pravosudnim institucijama.

U narednom periodu planiran je događaj na kojem će vodič biti predstavljen javnosti, nakon čega će biti objavljen na web stranici VSTV-a i distribuiran svim medijima u BiH.

Tokom sjednice je potvrđeno i da je Delegacija Evropske unije u BiH imenovala dva pomoćna saradnika koji će pružati podršku stručnjacima za vanjsko praćenje Odjela za provođenje postupaka i disciplinskih procesa.

Nakon nekoliko zatvorenih dijelova sjednice, zaključeno je da će dva saradnika po prijedlogu Delegacije EU započeti s radom u ponedjeljak, 20. oktobra.