Nacrt izmjena Zakona o Odgojnom centru TK upućen u javnu raspravu

Nedžida Sprečaković
Vlada TK usvojila finansijski plan Službe za zapošljavanje i periodični izvještaj Budžeta
Foto: Ilustracija

Skupština Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 19. novembra prihvatila je nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona i uputila ga u javnu raspravu koja će trajati 30 dana. Time je otvoren prostor da stručna javnost, ustanove i građani daju svoje primjedbe i prijedloge na dokument koji se tiče organizacije i funkcionisanja ove ustanove.

Za provođenje javne rasprave i pripremu izvještaja koji će biti dostavljen Vladi Tuzlanskog kantona i poslanicima Skupštine zaduženo je Ministarstvo pravosuđa i uprave TK, koje će nakon prikupljenih mišljenja oblikovati konačni prijedlog zakona.

Tekst nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona i Program javne rasprave možete preuzeti na OVOM LINKU.

