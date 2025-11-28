Najava obustave saobraćaja u Džindić mahali

Najava obustave saobraćaja u Džindić mahali

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, obavještava građane da će doći do privremene obustave saobraćaja u dijelu ulice Džindić mahala (od raskrsnice sa ulicom Ludviga Kube do raskrsnice sa ulicom Prof. dr. Ibre Pašića), a radi izvođenja pripremnih radova uspostave privremenog kružnog toka formiranog od motažnih elemenata na raskrsnici ulica Prof. dr. Ibre Pašića i Džindić mahala (kod objekta Džindijske džamije) Obustava saobraćaja u ovom dijelu ulice Džindić mahala će trajati od ponedeljka 01.12.2025. godine pa do okončanja radova.

Tokom ovog perioda neće doći do obustave saobraćaja u ulici Prof. dr. Ibre Pašića i preko nadvožnjaka, nego samo do otežanog i usporenog kretanja vozila u skladu sa dinamikom radova. Nakon okončanja radova saobraćaj će se odvijati po režimu kružnog toka kretanja.

Mole se građani, učesnici u saobraćaju, da do okončanja radova prilagode svoje kretanje vozilima, te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

